ホストクラブやキャバクラのキャストやセクシー女優などの夜職の人たちが、SNSや動画での配信で人気となっている昨今。さまざまなコンテンツへのコメントを見ていると、どうやら「業界人のセカンドキャリア」にも関心が寄せられているようです。



【写真】映画「痴人の愛」 主演の28歳がヌードカットに挑戦

実際に、夜職から足を洗った後も活躍を続ける元キャストは大勢います。しかし困ったことに、他人に口外できないとか、夜職とは異なる形の日陰の商売などの「アカンすぎるセカンドキャリア」へ進む人間も非常に多いです。



卒業キャストが詐欺師デビュー？

現役ラウンジ嬢・A美奈さんの話によれば「キャストを卒業して詐欺に走るとか、ぼったくりバー経営するコの噂は聞きます」とのこと。大抵このケースは裏で女性に指示を出す人間が潜んでおり、高収入をエサに歓楽街から抜け出せないよう操られているのです。



A美奈さんの同期だったキャストはまさにこちらの典型例で、お店で出会った彼氏と結婚し、夜職を引退。晴れて昼の世界へ……かと思いきや、昔の仲間に投資詐欺を持ちかけたり、彼氏出資のもとでぼったくりバーの雇われ店長をするなど「アカンセカンドキャリア」を歩んでしまったそうです。



「彼氏がグレーってか……クロい商売で稼ぐタイプだったらしく、同期もすっかり引き込まれてしまいました。お店で働くのをやめたいってずっと言ってたから、そこを男に利用されたんでしょうね。私も怪しい投資の話を持ちかけられ、嫌になって連絡取るのをやめました。彼女、今はもっとヤバいことしてるらしいですよ」



噂によれば、海外出稼ぎの斡旋にも手を出したとか。SNSを見るとキャスト時代よりも明らかにリッチな生活を送っているようですが、いつ足元を掬われるか分かりません。



夜職特有の高収入と自由さが忘れられず、さらに欲が深くなると冷静な判断力を失うため「ダメなセカンドキャリア」に進みがちなのは事実です。歓楽街には女性を利用して大金を得ることを企む人間が山ほどいますから、引っかかれば人生が全てパァになってしまうかも……。



自称カウンセラーとしてセミナーデビュー…

ダークな人間に利用される例もあれば、自ら進んで「アカンすぎるセカンドキャリア」を選ぶケースも見られます。恋愛コンサルタントや謎のセミナーの助手、自称カウンセラーなど怪しげな商売で顧客からガッツリお金を吸い上げる人も、この世界では珍しくありません。



A美奈さんが語る強烈エピソードは止まらず「よくわからないカウンセラーになり、セミナーを開いて信者から“集金”してるコの噂も聞いてます（笑）」とのこと。



セミナーの講師やナンパ・恋愛ビジネスは水商売によく似ていて、顧客＝ファンの数ほど稼げますから、ある意味経験を応用したセカンドキャリアでしょう。しかし法外な値段の商材やイベント参加費を“信者”に吹っ掛けるなど、強引なやり方を取る人も……。昔の指名客に営業をかけ、根こそぎ搾り取られた被害報告も実際にあるほどです。



「そのコはもともとキャスト時代に変なセミナーに引っかかってたタイプです。どこかでおかしくなったから“搾取される側から”する側に回っちゃったんでしょうね。営業LINEが何度も送られてきて、変なパワーブレス買いませんか？ってすごい言われたなぁ（笑）」



人気商売に就いていたからこそ、これらの道で高収入を狙えるという考えは分からなくもないですが。“サービスを与える”を超えて“搾取”になると、それはもう「アカン」でしかありませんね。



現役プレイヤーを卒業する日は、誰にでもやってきます。その時に過去の経験を活かすも殺すも、そして未知の世界へ挑戦するのも本人次第ですが、夜のお店以上にダークな部分へ足を突っ込むと、ほぼ確実に取り返しがつかないでしょう。



せっかく卒業するのなら「現役でいた方がまだマシだったのに」なんて言われないようにしたいですよね。また、かつては仲間だった人間を食い物にするなど言語道断。「アカンすぎるセカンドキャリア」で過去も未来も全て潰さぬよう、ナイトワーカーは気を付けたいものです。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。