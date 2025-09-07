元レースクイーン・湊川えりかさんのFLASHデジタル写真集「湊川えりか 事件な彼女」がリリースされました。



【写真】妖艶な魅力があふれる32歳の湊川えりかさん

2025年に不動産投資会社の元会長をめぐる事件で逮捕、のち不起訴になった湊川さん。実名報道され、辛酸をなめた彼女が、限界SEXYショットで再起を図る決意の1冊。美しいスタイルを4種の衣装に包み、手ブラやTバックにも挑戦。32歳のありのままの姿をグラビアで表現する姿は圧巻です。



2日発売の週刊FLASH（光文社）でグラビアデビュー。8ページの袋とじで体育座り姿のセミヌードカットや、白い布を体に巻きつけているセミヌードカットなどを披露。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せたスキャンダラスなグラビアは必見です。



【湊川えりかさんプロフィール】

みなとがわえりか 32歳 1992年12月25日生まれ 京都府出身 T165・B92W58H83 2016年、モデル事務所に所属し、CM出演やレースクイーンとして活躍。2025年5月、薬物性接待事件で逮捕されるも不起訴になる。最新情報は、公式X（__25LAMIA__）、Instagram（@erika_femmefatale）