「ガリガリ君」「雪見だいふく」など定番アイスも。9月は食品1422品目が値上げ
帝国データバンクの調査によると、2025年9月に値上げされる食品は1422品目となり、前月（1010品目）から一段と増えました。前年同月（1414品目）を9カ月連続で上回り、家計への影響が一層、懸念されます。
9月の家庭向け飲食料品の値上げは1422品目、値上げ率の平均（値上げ1回当たり）は14％となっています。例年、9月は値上げされる食品が多い傾向にありますが、昨年（2024年）9月の値上げ品目数を上回っており、「前年に比べて増加した期間」としては最長を更新しました。
なお、11月まで公表されている分だけでも、2025年通年で値上げされる食品は2万品目を上回る見通しです。
品目別では、たれ製品やマヨネーズなど「調味料」が427品目と最も多く、次いで冷凍食品をはじめとした「加工食品」が338品目、アイスやポテトチップスなど「菓子」が291品目と続きました。
▼菓子のうちアイス製品の値上げ一例
（表記価格はいずれも税別）
・赤城乳業
「ガリガリ君ソーダ（マルチパック）」は400円が420円に、「ガツン、とみかん（スティック）」は170円が180円に値上げされ、対象商品16品目を5〜10％値上げ
・森永製菓
「ピノ」「PARM（パルム）チョコレート」「MOW（モウ） バニラ」はいずれも170円が180円に値上げされ、対象商品18品目を4.5〜10.9％値上げ
・ロッテ
「爽」「クーリッシュ」「雪見だいふく」「モナ王」シリーズ各種など、市販用アイス46品目を5.3〜14.8％値上げ
・明治
「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「明治 うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ＆チョコ」「明治 角10棒 アイスソーダ」など、20品目を5〜9％値上げ
いずれも2025年9月1日出荷分から改定され、10〜60円程度の引き上げとなりそうです。暑い季節の楽しみの1つでもあるアイス。涼を求めて手に取る人も多いだけに、値上げは家計にも気持ちにもこたえそうです。
食品値上げは通年で続いていますが、特に春と秋に品目数が増える傾向にあります。新年度や秋商戦の節目に企業が価格を見直すことが多く、来月（2025年10月）も3000品目超の値上げが見込まれています。
参考資料：「ガリガリ君」「雪見だいふく」など定番アイスも。9月は食品1422品目が値上げ（https://allabout.co.jp/gm/gc/513658/）
(文:All About 編集部)
調味料、加工食品、菓子など多数値上げこの調査は、食品主要195社を対象に値上げ動向をまとめたもので、毎月、帝国データバンクが公表しています。
9月の家庭向け飲食料品の値上げは1422品目、値上げ率の平均（値上げ1回当たり）は14％となっています。例年、9月は値上げされる食品が多い傾向にありますが、昨年（2024年）9月の値上げ品目数を上回っており、「前年に比べて増加した期間」としては最長を更新しました。
品目別では、たれ製品やマヨネーズなど「調味料」が427品目と最も多く、次いで冷凍食品をはじめとした「加工食品」が338品目、アイスやポテトチップスなど「菓子」が291品目と続きました。
▼菓子のうちアイス製品の値上げ一例
（表記価格はいずれも税別）
・赤城乳業
「ガリガリ君ソーダ（マルチパック）」は400円が420円に、「ガツン、とみかん（スティック）」は170円が180円に値上げされ、対象商品16品目を5〜10％値上げ
・森永製菓
「ピノ」「PARM（パルム）チョコレート」「MOW（モウ） バニラ」はいずれも170円が180円に値上げされ、対象商品18品目を4.5〜10.9％値上げ
・ロッテ
「爽」「クーリッシュ」「雪見だいふく」「モナ王」シリーズ各種など、市販用アイス46品目を5.3〜14.8％値上げ
・明治
「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「明治 うずまきソフト バニラ・チョコ・バニラ＆チョコ」「明治 角10棒 アイスソーダ」など、20品目を5〜9％値上げ
いずれも2025年9月1日出荷分から改定され、10〜60円程度の引き上げとなりそうです。暑い季節の楽しみの1つでもあるアイス。涼を求めて手に取る人も多いだけに、値上げは家計にも気持ちにもこたえそうです。
食品値上げは通年で続いていますが、特に春と秋に品目数が増える傾向にあります。新年度や秋商戦の節目に企業が価格を見直すことが多く、来月（2025年10月）も3000品目超の値上げが見込まれています。
参考資料：「ガリガリ君」「雪見だいふく」など定番アイスも。9月は食品1422品目が値上げ（https://allabout.co.jp/gm/gc/513658/）
(文:All About 編集部)