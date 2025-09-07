±Ç²è¡ÖNANA¡×¤«¤é20Ç¯¡Ä¼ç±é½÷Í¥à¤ªÊõáÂç¸ø³«¡ªÎò»Ë´¶¤¸¤ë»äÊª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤¦¤¦µã¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍè¤¿¡ª¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¦¤Û¤É¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Çà¤ªÊõá¤ò¼ê¤Ë¡Ä
¡¡ÌðÂô¤¢¤¤¸¶ºîÌ¡²è¡ÖNANA¡×¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤Æ20Ç¯¡½¡£¼ç±é½÷Í¥¤¬»£±ÆÅö»þ¤Îà¤ªÊõá¤ò¸ø³«¤·´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀ°Íý¤·¤Æ¤¿¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡ª20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªNANA¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±Ç²è¡ÖNANA¡×(2005Ç¯)¤ÎÂæËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¡£¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¼¼Æâ¤Ç¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿É½»æ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢±ø¤ì¤äÀÞ¤êÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤êÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ²Å¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ê¥Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍè¤¿¡ª¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤♡¡×¡Ö¥Ê¥Ê¤ò±é¤¸¤ëÈþ²Å¤Á¤ã¤ó¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡×¡ÖÀ¨¤¤µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤ªÊõ¤À¤¡¡×¡Ö¤¦¤¦¤¦µã¤±¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ÖNANA¡×¤Ï2005Ç¯¤Ë¸ø³«¡£µÜºê¤¢¤ª¤¤¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃæÅç¤Ï¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¡¢¡ÖNANA starring MIKA NAKASHIMA¡×Ì¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖGLAMOROUS SKY¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿06Ç¯¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡ÖNANA2¡×¤Ç¤âÃæÅç¤Ï»ÔÀîÍ³°á¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£