¥µ¥Ã¥«ー£Ê£³¡¡¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÎ°µåÀï
¥µ¥Ã¥«ー¤Î£Ê£³¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï£¶Æü¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç£Æ£ÃÎ°µå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Àá¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤£´Ï¢Àï¤Î¥¶¥¹¥Ñ¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ¤ÏÁ°È¾£²£°Ê¬¡¢²¼Àî¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ë¤Ë髙ß·¡£髙ß·¤Î£²»î¹çÏ¢Â³¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
£Ð£Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥¶¥¹¥Ñ¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢£±ÂÐ£²¡£¾¡¤Á±Û¤·¥´ー¥ë¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾£±£µÊ¬¤Î¥¶¥¹¥Ñ¡£¹â¶¶¤Î¥¹¥ëー¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿°ÂÃ£¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥ー¥Ñー¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥´ー¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£°ÂÃ£¤Î£Ê½é¥´ー¥ë¤Ç£²ÂÐ£²¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¥¶¥¹¥Ñ¡££²£°ËÜ¤Î¥·¥åー¥È¤â¼Â¤é¤º£²ÂÐ£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î£³Ï¢ÇÔ¤Ç¤¹¡£