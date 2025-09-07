¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¼ÆÅÄ¾¡Íêà¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥Èá¤È¤ÎàÉü±ïá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿!¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡AEW½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¼ÆÅÄ¾¡Íê¤¬X¤ò¹¹¿·¡£°ø±ï¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È´ñÀ×¤ÎàÏÂ²òá2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤ÏKENTA(¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢½êÂ°)¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢À¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡KENTA¤Ï¡¢2019Ç¯8·î12Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÖG1 CLIMAX 29¡×¤ÎºÇ½ªÀï(Í¥¾¡·èÄêÀï)¤ÎÂè6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÐ°æÃÒ¹¨¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢ÆÀ°Õµ»¤Îgo 2 sleep¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ÆÅÄ¤ò´ñ½±¤·¤Æ¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBULLET CLUB¡×Æþ¤ê¡£°ÊÍè¡¢¼ÆÅÄ¤È¤Ï´Ø·¸¤¬ÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ðô¿ñ´°Á´Â»½ý¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¹â»³Á±×¢¤Î»Ù±çÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖTAKAYAMANIA¡¡EMPIRE 4¡×(3Æü¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë)¤Ç¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¡¢KENTA¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»¤Î4Áª¼ê¤«¤é¡¢¹â»³¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·è¤á¤¿¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â»³¤¬ÆÈÃÇ¤Ç·èÄê¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¤Ê¤ó¤È¶ØÃÇ¤Î¡Ö¼ÆÅÄ¡¢KENTA VS ÎëÌÚ¡¢´ÝÆ£¡×¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¼ÆÅÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎKENTA¤Ë¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤¤°®¼ê¡£¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤¬Éü³è¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿!¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡Ä.¡×¡Ö¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥ÈÂçÉü³è¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£