秋の関東高校野球群馬県予選は県内５球場で１回戦１０試合が行われました。

太田市運動公園野球場の第一試合は桐生市商と沼田の対戦です。３対３の同点で迎えた８回表、沼田は５番・佐藤。ライトへのタイムリーヒットで３塁ランナーがかえり１点を追加、４対３とリードします。

一方、桐生市商は迎えた９回裏２アウトながら２塁１塁とし代打・柏瀬。サードへの打球が相手のミスを誘います。土壇場で同点に追いつきゲームはタイブレークに突入します。

そして延長１０回、沼田は満塁から６番・茂木がランニングホームランを放つなど一挙、６得点、沼田が３時間の激闘を制し初戦突破を決めました。

このほかの試合の結果です。

小倉クラッチ・スタジアム、太田東がコールド勝ち、高崎北が接戦を制しました。

西毛運動公園野球場、関学大附属が利根商業を６対５で退けました。西邑楽は高崎商業に逆転勝ちです。

太田市運動公園野球場、館林が５回コールド勝ちです。

グレースイン前橋市民球場、富岡実業が５回コールド勝ち、高崎東が農大二高に完封勝ちです。

上毛新聞敷島球場、桐生清桜がコールド勝ち。前橋西・吉井・長野原の連合チームが４対１で伊勢崎を下し初戦突破を果たしています。

１回戦の残り１試合は、９日に行われます。