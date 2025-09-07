À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¡Ä49ºÐ¤ÎSHIHO¡¢¸ª´Ý½Ð¤·à¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×á¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡Á¡×¤ÎÀ¼
BLACKPINK¤ÎLISA¡¢BTS¤ÎRM¤é¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Îà¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢BLACKPINK¤ÎLISA¡¢BTS¤ÎRM¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤µ¤ó¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÖÀ¤³¦¤ËÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Û¤µ¤ó¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¡Á¤¤¹¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1994Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£2009Ç¯¤Ë¡¢³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¤È·ëº§¡£11Ç¯¡¢Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¡£