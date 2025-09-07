À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Î­à¸ª´Ý½Ð¤·¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×­á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ëSHIHO(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷shiho_style¤è¤ê¡Ë

BLACKPINK¤ÎLISA¡¢BTS¤ÎRM¤é¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«

¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î­à¥»¥ì¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢BLACKPINK¤ÎLISA¡¢BTS¤ÎRM¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤µ¤ó¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤­¤ì¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÖÀ¤³¦¤ËÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Û¤µ¤ó¤òÉ½¸½¤Ç¤­¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¡Á¤¤¹¥¤­¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

BLACKPINK¤ÎLISA(º¸)¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
(SHIHO¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@shiho_style¤è¤ê)
BTS¤ÎRM(º¸)¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
(SHIHO¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@shiho_style¤è¤ê)
¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÂ¼¾åÎ´¤µ¤ó(Ãæ±û)¤é¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
(SHIHO¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@shiho_style¤è¤ê)

¡¡1994Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¼ã¤¤½÷À­¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£2009Ç¯¤Ë¡¢³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¤È·ëº§¡£11Ç¯¡¢Âè1»Ò½÷»ù½Ð»º¡£


 