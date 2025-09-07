日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の8日（月）の天気
秋雨前線が本州付近をゆっくりと南下するでしょう。日本海側では、午前を中心に雨が降り、非常に激しく降って大雨となる所がありそうです。

夕方までの予想雨量は、北陸で150ミリ、東北で120ミリ、中国地方で100ミリとなっています。

新潟県と石川県では、明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

暗い時間に災害が発生するおそれがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。

西・東日本の太平洋側は晴れますが、大気の状態が不安定になるため、局地的に激しい雷雨があるでしょう。

最低気温は、東北南部から西で25℃〜28℃くらいの所が多いでしょう。最高気温は、西・東日本で33℃〜35℃くらいの所が多く、名古屋や前橋、熊谷などでは36℃まで上がる見込みです。

【予想最低気温】（前日差）
札幌１９℃　　（−２　８月中旬）
仙台２５℃　　（＋４　熱帯夜）
新潟２４℃　　（＋３　真夏並み）
東京都心２５℃（±０　熱帯夜）
名古屋２７℃　（＋２　熱帯夜）
大阪２８℃　　（＋２　熱帯夜）
広島２７℃　　（＋１　熱帯夜）
高知２５℃　　（±０　熱帯夜）
福岡２７℃　　（±０　熱帯夜）
鹿児島２７℃　（＋１　熱帯夜）
那覇２８℃　　（＋１　熱帯夜）

【予想最高気温】（前日差）
札幌３０℃　　（＋５　真夏並み）
仙台３１℃　　（−２　真夏並み）
新潟３１℃　　（−１　８月中旬）
東京都心３５℃（＋３　猛暑日）
名古屋３６℃　（＋１　猛暑日）
大阪３４℃　　（±０　８月中旬）
広島３３℃　　（−１　８月中旬）
高知３４℃　　（＋１　真夏並み）
福岡３４℃　　（−２　真夏並み）
鹿児島３４℃　（−１　真夏並み）
那覇３４℃　　（±０　真夏並み）

■全国の週間予報
この先、秋雨前線が本州付近に停滞しやすくなりそうです。九州から東北は雲の多い天気が続くでしょう。9日は、西日本の日本海側で雨が降り、10日〜11日は、雨の降る所が多くなりそうです。日本海側を中心に、雨量が多くなる所があるでしょう。

12日は、北日本や北陸で晴れますが、次の週末は、再び曇りや雨の所が多くなりそうです。

気温は、この先も全国的に平年より高く、名古屋では10日まで猛暑日が続くでしょう。その後、猛暑は収まりそうです。