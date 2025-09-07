■全国の8日（月）の天気

秋雨前線が本州付近をゆっくりと南下するでしょう。日本海側では、午前を中心に雨が降り、非常に激しく降って大雨となる所がありそうです。

夕方までの予想雨量は、北陸で150ミリ、東北で120ミリ、中国地方で100ミリとなっています。

新潟県と石川県では、明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

暗い時間に災害が発生するおそれがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。

西・東日本の太平洋側は晴れますが、大気の状態が不安定になるため、局地的に激しい雷雨があるでしょう。

最低気温は、東北南部から西で25℃〜28℃くらいの所が多いでしょう。最高気温は、西・東日本で33℃〜35℃くらいの所が多く、名古屋や前橋、熊谷などでは36℃まで上がる見込みです。

【予想最低気温】（前日差）

札幌１９℃ （−２ ８月中旬）

仙台２５℃ （＋４ 熱帯夜）

新潟２４℃ （＋３ 真夏並み）

東京都心２５℃（±０ 熱帯夜）

名古屋２７℃ （＋２ 熱帯夜）

大阪２８℃ （＋２ 熱帯夜）

広島２７℃ （＋１ 熱帯夜）

高知２５℃ （±０ 熱帯夜）

福岡２７℃ （±０ 熱帯夜）

鹿児島２７℃ （＋１ 熱帯夜）

那覇２８℃ （＋１ 熱帯夜）

【予想最高気温】（前日差）

札幌３０℃ （＋５ 真夏並み）

仙台３１℃ （−２ 真夏並み）

新潟３１℃ （−１ ８月中旬）

東京都心３５℃（＋３ 猛暑日）

名古屋３６℃ （＋１ 猛暑日）

大阪３４℃ （±０ ８月中旬）

広島３３℃ （−１ ８月中旬）

高知３４℃ （＋１ 真夏並み）

福岡３４℃ （−２ 真夏並み）

鹿児島３４℃ （−１ 真夏並み）

那覇３４℃ （±０ 真夏並み）

■全国の週間予報

この先、秋雨前線が本州付近に停滞しやすくなりそうです。九州から東北は雲の多い天気が続くでしょう。9日は、西日本の日本海側で雨が降り、10日〜11日は、雨の降る所が多くなりそうです。日本海側を中心に、雨量が多くなる所があるでしょう。

12日は、北日本や北陸で晴れますが、次の週末は、再び曇りや雨の所が多くなりそうです。

気温は、この先も全国的に平年より高く、名古屋では10日まで猛暑日が続くでしょう。その後、猛暑は収まりそうです。