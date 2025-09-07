【あすの天気】日本海側では午前中心に雨 非常に激しく降る所も
■全国の8日（月）の天気
秋雨前線が本州付近をゆっくりと南下するでしょう。日本海側では、午前を中心に雨が降り、非常に激しく降って大雨となる所がありそうです。
夕方までの予想雨量は、北陸で150ミリ、東北で120ミリ、中国地方で100ミリとなっています。
新潟県と石川県では、明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。
暗い時間に災害が発生するおそれがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。
西・東日本の太平洋側は晴れますが、大気の状態が不安定になるため、局地的に激しい雷雨があるでしょう。
最低気温は、東北南部から西で25℃〜28℃くらいの所が多いでしょう。最高気温は、西・東日本で33℃〜35℃くらいの所が多く、名古屋や前橋、熊谷などでは36℃まで上がる見込みです。
【予想最低気温】（前日差）
札幌１９℃ （−２ ８月中旬）
仙台２５℃ （＋４ 熱帯夜）
新潟２４℃ （＋３ 真夏並み）
東京都心２５℃（±０ 熱帯夜）
名古屋２７℃ （＋２ 熱帯夜）
大阪２８℃ （＋２ 熱帯夜）
広島２７℃ （＋１ 熱帯夜）
高知２５℃ （±０ 熱帯夜）
福岡２７℃ （±０ 熱帯夜）
鹿児島２７℃ （＋１ 熱帯夜）
那覇２８℃ （＋１ 熱帯夜）
【予想最高気温】（前日差）
札幌３０℃ （＋５ 真夏並み）
仙台３１℃ （−２ 真夏並み）
新潟３１℃ （−１ ８月中旬）
東京都心３５℃（＋３ 猛暑日）
名古屋３６℃ （＋１ 猛暑日）
大阪３４℃ （±０ ８月中旬）
広島３３℃ （−１ ８月中旬）
高知３４℃ （＋１ 真夏並み）
福岡３４℃ （−２ 真夏並み）
鹿児島３４℃ （−１ 真夏並み）
那覇３４℃ （±０ 真夏並み）
■全国の週間予報
この先、秋雨前線が本州付近に停滞しやすくなりそうです。九州から東北は雲の多い天気が続くでしょう。9日は、西日本の日本海側で雨が降り、10日〜11日は、雨の降る所が多くなりそうです。日本海側を中心に、雨量が多くなる所があるでしょう。
12日は、北日本や北陸で晴れますが、次の週末は、再び曇りや雨の所が多くなりそうです。気温は、この先も全国的に平年より高く、名古屋では10日まで猛暑日が続くでしょう。その後、猛暑は収まりそうです。