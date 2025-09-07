日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）が、収穫と課題を感じている。

鈴木は６日（日本時間７日）の国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）に先発。０―０の後半２３分、相手ＦＫからのＭＦエリック・リラのヘディングシュートを弾いて、得点を許さなかった。好セーブについて「準備が良かったですし、しっかりと止まって、手の位置も良かった。落ち着いた対応ができたと思う。そういうプレーが多ければ多いほどいいので、増やしていければ」と振り返った。

試合を通しても安定したパフォーマンスを披露。鈴木は「守備においては前からプレスに行くところ、結局（前から）行ったらロングボールを蹴ってくる。そこの回収というところはうまくできていたかなと思う」と手応えを語った。

その一方で「攻撃の部分で自分がもう少し質を上げていければ、いい攻撃につながるシーンがあったなと感じている」とさらなる向上を誓った。

だからこそ０―０だった結果には悔しさが募る。米国戦（９日＝日本時間１０日、オハイオ州コロンバス）ではＧＫという立場からゴールにつながるプレーを目指す。