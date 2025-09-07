巨人・吉川尚輝内野手（３０）が７日の中日戦（バンテリン）に「８番・二塁」で先発出場し、３打数２安打３打点とチームの勝利に大きく貢献した。

同点で迎えた５回に岸田が左翼への適時打を放って勝ち越しに成功すると、二死満塁から吉川は初球のカーブを強振。右翼線への２点適時二塁打とし、３点差に突き放した。

さらに、２点リードの７回にも適時打で１点を追加。３日のヤクルト戦（京セラ）から５試合連続で８番を任され、全ての試合で安打を放っている。阿部監督の期待に応え続ける吉川は「追加点になってよかった。今はどの打順も大事だと思うが、最近は８番でチャンスが回ってくることも多いですし、打順に限らずいい結果が出せるように準備してやっています」と力を込めた。

大阪、岐阜、名古屋の６連戦を終えて、チームは４勝２敗で勝ち越し。残りは１７試合となり「（９日の広島戦から）東京ドームに戻るので、残りの試合を１つひとつしっかり勝てるようにやっていきたいなと思ってます」と気を引き締めた。

腰痛による１か月の抹消もあったが、開幕から不動の二塁手として走り続けてきた背番号２。残りの試合も攻守で追い風を吹かせられるか。