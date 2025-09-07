¡Ú£Ë¡Ý£±¡ÛÌÚÂ¼à¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×á¥ß¥Î¥ë £±²óÀï¤Ï75ÉÃ»¦¡¡ËâºÀÅÍ¤«¤é¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ë¡Ý£±¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Í£Á£Ø¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¤Î¡Ö£·£°¥¥íµéÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¡¢ÌÚÂ¼à¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×á¥ß¥Î¥ë¡Ê£³£±¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥í¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê£²£³¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£·£µÉÃ¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡´°¤Ú¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÎ¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤é¹½¤ï¤º¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£±Ê¬£±£µÉÃ¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Â£Å£Í£Á¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ËâºÀÅÍ¤Ï¡¢¤³¤Î°µ¾¡¤Ë¡ÖÌÚÂ¼¥ß¥Î¥ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ï¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶Ã²¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ÎÌÚÂ¼¤¬¶á¤¯¤ËÍè¤¿¤¿¤á¡¢ËâºÀÅÍ¤¬¡Ö¡Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ËÌÚÂ¼¤Ï¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¸¡ºº¤·¤Ê¤¤¤Èµ¿¤Ã¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Çò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿Êý¤¬¡Ä¡×¤ÈÌÚÂ¼¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡¼Ô£¸Ì¾¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£±£±·î£±£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£