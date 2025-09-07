◆セーリング ▽４７０級全日本選手権（７日、江ノ島ヨットハーバー）

２０２３年世界選手権銅メダルの磯崎哲也、関友里恵（ともにＪＰＮ２２ Ｒａｃｉｎｇ）組が、総合１２点で、同ペアでは初優勝を飾った。個人では、磯崎は２０２２年に外薗潤平と組んで優勝して以来２度目となる。

予選シリーズ６レースを首位で終えた磯崎、関組は、最終日の決勝シリーズ３レースも、首位が２度と、安定した強さを発揮した。予選シリーズと合わせた全９レースで、スタート違反で失格となった第２レース以外、首位フィニッシュが５レース。２位が２レース、３位が１レースと、表彰台を逃さない安定した強さは、１年強のブランクをへての再結成ペアとは思えなかった。

２０２８年ロサンゼルス五輪に向け、どうしても取っておきたいタイトルだった。今年、４７０級は代表の強化選手がおらず、金銭的なことも影響し、海外遠征がない。そのため、磯崎、関組にとって、今大会は「どうしても逃せない大事な大会」だった。

７月に再結成後、自分たちの実力が、どの位置にあるのか。磯崎は「海外でレースをしていないので、基準が難しい」と話していた。まず、世界的な目で見る前に、国内で１番にならないと先には進めない。その思いで、挑んだ大会だった。

ここから、ロス五輪へ向けた挑戦が始まる。磯崎は「優勝したことはうれしいが、世界で戦うにはまだまだ力が足りない。目指すべきレベルを見据えて活動したい」。今年の年末から、待望の海外遠征をスタートさせる予定だ。