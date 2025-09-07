前回の車両基地公開イベントの様子

東京臨海部を走る「ゆりかもめ」が2025年11月1日に開業30周年を迎えます。これを記念し、実に10年ぶりとなる「車両基地公開イベント」の開催が決定しました。普段は決して立ち入ることのできない車両基地の裏側を探検できるファン待望のイベントで、参加は事前申込制となります。

洗浄機通過や保守車乗車も！超レアな体験が目白押し

今回のイベントでは、鉄道ファンはもちろん、家族連れでも楽しめる多彩なプログラムが用意されています。

いくつかのイベントは定員制となっており、車両基地公開の参加申込とともに専用WEBサイトから応募することで参加することができます（応募多数の場合は抽選）。

[定員制イベントブース]

・車両洗浄体験乗車：車両に乗ったまま、迫力満点の車両洗浄機の通過を体験できます（各回100名／全4回）。

・保守車体験乗車：普段は決して乗ることができない、線路をメンテナンスする保守車両に乗車できます（各回4名／全7回）。

・出入庫線体験乗車：車両基地と有明駅を結ぶ出入庫線を走行します（各回100名／全3回）。

会場ではこのほか、展示車両乗車体験（7200系）、運転台体験やシミュレーター、ミニSL乗車体験、ジオラマ展示、スタンプラリーなど、予約なしで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。

30周年を記念した新オリジナルグッズの販売も行われる予定です。7300系デザインの「車両型目覚まし時計」、7500系・駅名表示・30周年記念ロゴが連なるアクリルキーホルダー、ゆりかもめロゴがプリントされたエコバックが登場予定です。

沿線企業とのコラボ商品も見逃せません。当日は菓子工房「福どら」コラボどら焼き（ゆりかもめのロゴ焼印入り）、オリジナルラベルの深川ワイナリーとのコラボワインが販売される予定です。

イベント参加方法と注意点

参加費は無料ですが、事前申込制となっており、募集人数は3,000人です。応募者多数の場合は抽選となります。

開催日時：2025年10月25日(土)10:00〜15:00（最終入場14:00）

場所：ゆりかもめ車両基地（東京都江東区有明3丁目13番1号）

アクセス：ゆりかもめ「有明駅」または、「東京ビッグサイト駅」

募集期間：2025年9月3日(水)〜9月24日(水)

申込URL：https://www.event-yurikamome-30th.jp/

注意事項：安全上の理由により、小学生未満のお子様は参加できません。

記念ロゴをあしらったヘッドマーク車両（イメージ）

このほかにも30周年記念イベントとして、10月1日から12月25日まで30周年記念ロゴをあしらったヘッドマーク車両の運行が予定されているほか、イメージキャラクター「ゆりな」の新キービジュアルの公開などが予定されています。10年ぶりとなる車両基地公開だけでなく、30周年を祝う様々なイベント・催しをチェックしましょう。

（画像：ゆりかもめ）

