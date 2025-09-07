THE RAMPAGE、アリーナ公演全20公演完走！年末に“PRIMAL SPIDER THE FINAL”～大暴年会～、名古屋でCOUNTDOWN LIVE開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ダンス＆ボーカルグループのTHE RAMPAGEが2025年3月より開催していたアリーナ公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』全20公演を完走、アリーナ公演のファイナルとなった大阪公演で、年末の特別な公演を開催することを発表した。

■2025年は年越しの瞬間までTHE RAMPAGEとともに締めくくり！

今年のツアーは「蜘蛛の糸」をテーマに、アリーナを中心に巡る『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』と、ホールを中心とした追加公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” ～巡らせる糸～』を並行して開催。“全国をTHE RAMPAGEが巡る”、“RAVERS（ファンネーム）への想いを巡らせる”、“PRIMAL SPIDERの糸を全国へ張り巡らせる”という3つの熱い思いを込め、本日大阪で最終日を迎えた『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”』は、3月1日の静岡公演を皮切りに全10都市20公演を駆け抜けた。

ファイナルとなった本日9月7日、本編のMCにて、12月24日・25日にLaLa Arenaで『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER THE FINAL”～大暴年会～』、12月31日にはIG Arenaで『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』を開催することが解禁になると会場は大歓声に包まれた。

アリーナ公演と並行して開催中のホール公演は、タイ・韓国での公演も含めて11月22日まで行われる予定。さらに新たに発表となった年末の3公演が加わり、2025年は年越しの瞬間までTHE RAMPAGEとともに締めくくることができる。そしてメンバーの陣からのコメントも到着している。

年末の各公演チケットはTHE RAMPAGEOFFICIAL FAN CLUBにて9月8日よりスタート。2025年各地でたくさんのパフォーマンスを届けてきたTHE RAMPAGEが、その勢いのまま2026年のスタートへと進む、特別な年越しになりそうだ。

■ライブ情報

『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER THE FINAL”～大暴年会～』

2025/12/24（水）千葉・LaLa Arena

2025/12/25（木）千葉・LaLa Arena

『THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026』

2025/12/31（水）愛知・IG Arena

