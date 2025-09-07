山下達郎、2年ぶりのシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」発売決定！カップリング「Santé」は映画『グランメゾン・パリ』チアリング・ソング

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライター山下達郎の約2年ぶりのダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が11月5日に発売されることが発表された。

■「オノマトペISLAND」は『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード（5～8話の全4話）主題歌

1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、現在Netflixにて独占配信中のポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5～8話の全4話）の主題歌。晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバー。既にダウンロード配信は行われているが、この度CDの発売も決定した。

■「MOVE ON」は「MOVE（ムーヴ）」TVCMソング

2曲目に収録される「MOVE ON」は、現在オンエア中のダイハツ工業株式会社の軽乗用車「MOVE（ムーヴ）」のTVCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下達郎らしいポップ・ソングとなっており、CMでは80年代シティ・ポップのジャケットを数多く手掛けてきた永井博氏のイラストのトロピカルかつノスタルジーな世界観ともに、新型「MOVE（ムーヴ）」のスタイリッシュなデザインと登場感を見事に表現する楽曲となっている。CMでは15秒バージョンしか聴くことはできなかったが、遂にフルサイズが完成し、シングルへの収録が決定した。

■カップリング「Sante」（eはアキュートアクセント付き）は映画『グランメゾン・パリ』チアリング・ソング

またカップリングとして3曲目に収録される「Sante」（読み：サンテ）は、2024年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリング・ソング。「フランス・パリを舞台に、アジア人初となるミシュランガイド“三つ星”に挑む」という映画の世界観にマッチした、グルーヴ感溢れるダンサブルな最新型のタツローナンバー。「Sante」はフランス語で「乾杯」を意味し、料理のためなら妥協を一切許さない料理人たちへのリスペクトが感じられる楽曲となっている。ファンから作品化の要望が多かった楽曲だが、この度満を持してシングルへの収録が決定した。

それぞれが単曲でもシングルとなりえる強力な楽曲だが、3曲がまとめてコンパイルされる豪華シングルの発売となった。3曲それぞれのカラオケ音源も収録され、トータル6曲入りの商品となる。

■リリース情報

2025.11.05 ON SALE

SINGLE「オノマトペISLAND／MOVE ON」

■配信情報

Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』

09/04（木）より世界独占配信

監督：小川育（ドワーフ）

脚本：土城温美

コンセプトアート／キャラクターデザイン：上杉忠弘

制作：ドワーフスタジオ (株)FIELD MANAGEMENT EXPAND

声の出演：のん（ハル）、ファイルーズあい（アリサ）、奥野瑛太（タイラ）、竹村叔子（ワタナベ）、町田啓太（ケント）、山路和弘（ダン）

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

