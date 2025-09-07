¡ÚÀ¾Éð¡Û18ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼Ä¸¶¶Á¤Ï¡Ö5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¡×¤Ç¹ßÈÄ¡¡2¥é¥ó¤Ê¤É¥×¥í¤ÎÀöÎéÍá¤Ó¤ë¤âÎÏÅê
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð-¥í¥Ã¥Æ(7Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
À¾Éð¤Î18ºÐ¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¤¬¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¼Ä¸¶Åê¼ê¡£2·³Àï¤Ç¤Ï13»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò´Þ¤à15»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢8¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.17¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤«¤é¤ÌÅêµå¤Ç´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦郄Éô±ÍÅÍÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Â³¤¯À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤Ë¤Ï2µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥×¥í½é¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÆ£²¬ÍµÂçÁª¼ê¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Ë¤Ï½é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤â¡¢3²ó¤Ë¤Ïº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÁª¼ê¤ÎÂè4¹æ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£4²ó¤Ë¤â1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤«¤é½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¹ßÈÄ¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë´ó¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¼Ä¸¶Åê¼ê¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¼Ä¸¶Åê¼ê¤Ï4¤È2/3²ó¤Ç89µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢Ã¥»°¿¶5¡¢Í¿»Í»àµå3¡¢4¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢4²óÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤¬Âè9¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢3ÅÀº¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£