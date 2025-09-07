４日のフジテレビ「愛の、がっこう。」は、第９話「学級閉鎖」が放送された。

序盤から「ヤバい」「キモい」の連続でドラマを盛り上げた川原なにがし（中島歩）がキャラ変。愛実（木村文乃）との婚約を破棄し、カヲル（ラウール）との恋を後押しする。

身を引こうとする愛実に「じれったいな！昔ストーカーしたんでしょう？それくらいの勢いでいけよぉ！」と痛烈な言葉でハッパをかけ、その後、カヲルに愛実の新住所を教えるグッジョブぶり。二股、尾行、暴行…と最低行為を繰り返してきたが、終盤にきて、なんとも憎めないキャラになりつつある。

ネットも反応。Ｘでは「吹っ切れてからの川原なにがしおもろすぎる」「ストーカーした勢いでいけとか、これっぽっちも愛してないとか、百々子に正直に話す所とか、よかったなぁ」「登場した時からずっとキモくて大嫌いだったけど今の川原なにがしなら結婚してもいい。」「『昔ストーカーしたんでしょ！それぐらいの勢いでいけよ』にはびっくりしたけど笑っちゃった。」「急に良い奴になってるの何ｗｗｗ」「ストーカーしてたときの勢いでいけよ！みたいなあのくだりめっちゃ好き」などの声が上がっている。