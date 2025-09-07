「長良川鵜飼カップ・Ｇ３」（７日、岐阜）

清水裕友（３０）＝山口・１０５期・ＳＳ＝が最終ホームカマシの犬伏湧也（徳島）の番手から差して、４月の高知記念以来となる今年２回目、通算で１４回目のＧ３優勝を飾った。２着は犬伏で中四国ＳＳコンビによるワンツー。３着には地元のベテラン・志智俊夫（岐阜）が入った。

中四国コンビは打鐘までに８、９番手。仕掛けたのは最終ホーム。一気に前団を叩き切った時点で勝負ありだった。最後は犬伏とのゴール前勝負を制した清水が優勝。「しっかりカマシてくれれば決まると思っていた。強いのは分かっていた。踏み直しはすごかったし、他はまくり上げて来られないと思った」と前を任せた犬伏に感謝した。

しかし、手放しで喜ぶ姿はない。全てを犬伏に任せ、絶妙のカマシに乗っての優勝だ。「番手でも優勝だからうれしいけど、自分の力で勝ったわけではない。状態は悪くないから、もう少し底上げしていきたい」と課題を挙げた。

この優勝賞金を上積みしても、まだまだグランプリ（ＧＰ）ボーダーの９位は遠い。「今年はＧ１で全く駄目。獲得賞金でＧＰに乗るのは難しいでしょう。Ｇ１優勝しか無理。とにかく自力を上げていくしかない。この優勝に満足せずにやっていく」。残すＧ１戦はあと２つだけ。勝負の終盤戦へ、意気込みは高まった。