横浜市消防局に２台配備されているドラゴンハイパー・コマンドユニットが展示された＝横浜市中区

横浜市とラジオ日本共催の「防災フェア」が６、７の両日、横浜赤レンガ倉庫（同市中区）の広場で開かれた。官民２７団体がブースを出展し、災害時に役立つ知識や技術を紹介した。

市は２０２４年の能登半島地震での救援経験を踏まえ、今年３月に地震防災戦略を強化。４本柱の一つである「発災前からの備え」について、３日分の避難用品と備蓄品の実例を展示して確保を呼びかけた。長男（４）と訪れた会社員の竹村貴子さん（４５）＝同市港北区＝は「子ども向けのふりかけやおもちゃも有用というのが参考になった」と話した。

市の調査によると、簡易トイレの備蓄は飲食料品に比べて遅れている。会場では、家族３人の３日分の排せつ量（１１〜１２キロ）に相当する重りを来場者に持ち上げてもらい、必要性を実感してもらった。

市消防局は、遠距離で大量の放水が可能な特殊車両を備える「ドラゴンハイパー・コマンドユニット」を紹介。この部隊は２月に岩手県大船渡市で発生した山林火災に派遣され、隊員は「水源から１キロ先まで延ばせるホースが有効で民家への延焼を防げた」と振り返った。

国土交通省と県は、震度７の地震や津波を体験できる仮想現実（ＶＲ）ゴーグルを出展。横浜地方気象台はペットボトルを使って竜巻と雲を再現し、自然災害の脅威を伝えた。地殻変動や火山活動に詳しい専門家らによるラジオ日本番組の公開録音もあった。