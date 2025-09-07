敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦で、3-4のサヨナラ負けを喫した。山本由伸投手が8回2/3を投げ、1安打1失点10奪三振の快投も悪夢の5連敗に。そんな中、怪我人の影響で出番を得た代役の働きに賛辞が集まっている。

9回2死までノーヒットノーランだった山本を27歳が支えた。前日の試合で自打球により足を痛めたダルトン・ラッシングの代役として、捕手を担ったベン・ロートベット。山本とは初バッテリーながら、好投を引き出す好リードを見せていた。9番に入った打撃でも2打数1安打1得点をマークした。

3-0の9回2死から1番ホリデーにソロ本塁打を浴び、山本は降板。その後、後続がオリオールズ打線を抑えられず悪夢の逆転サヨナラ負けに。ドジャースは5連敗となったが、捕手陣に怪我人が続出する中での堂々たる働きぶりに、ネット上の日本人ファンからは「初めてのバッテリーでしっかりやってくれた」「最近のドジャース関連の変化の中で良かった」「めちゃ良かった」などと賛辞が相次いでいた。

現在ドジャースは正捕手のスミスが右手の打撲でスタメンから外れている状況。前日の試合で自打球受けて途中交代となり、そのまま負傷者リスト（IL）入りしたラッシングも離脱する緊急事態で、メジャー昇格したロートベットの働きに今後も期待が懸かる。



