【生年月日占い】2025年9月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》

風水の観点から見ると、身に着けるタイミングと相性は想像以上に大切な要素。少しだけ意識を向けることで運気UPに役立ちます。それでは生年月日から導かれる2025年9月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》を「YUKI's風水」の野口由起子がタイプ別にお届けします。



🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法

Lacmoi（ラックモア）　ライムグリーン

年運は弱く停滞しているため金運のサポートとなるアイテムを身に着けたいとき。あなたの身を守るライムグリーンカラーのポーチや小物は特におすすめです。投資は控えるようにしてください。

Slivenue（スリヴェニュー）　イエロー

再びのチャンスのとき。何事も前向きに決断していきましょう。特に新規のことよりも再びの挑戦に強いご縁がありそうです。あなたをサポートするイエローカラーのカーディガンは特におすすめです。

Salasvan（サラスヴァン）　ボルドー

気持ちが浮つきがちなとき。判断も鈍るため決断事は控えたほうがよいでしょう。悩みは一旦手放して現状維持に徹してください。あなたの集中力を高めるボルドーカラーのネイルは特におすすめです。

Bloomie（ブルーミー）　ホワイト

１年の中でも特に運気の強いとき。夢を実現すべく積極的に行動していきましょう。運気の大きな波にのって飛躍を大きなものとしてください。あなたを後押ししてくれる白のスカートは特におすすめです。

Ganarbien（ガナービアン）　ゴールド

運気は停滞して弱いとき。自ら動いてしまうと何かとトラブルごとに発展してしまいそうなときです。現状維持を忘れずに。あなたの身を守るゴールドカラーのネックレスは特におすすめです。

Palansophie（パランソフィー）　ベージュ

何かを決めて動くときではありません。環境は変えずに現状維持に徹しましょう。白黒はっきりしなくても良しとしてください。あなたをサポートするベージュのスカートは特におすすめです。

Aulavignon（オーラヴィニョン）　グリーン

弱い年運のため特に自身の判断も鈍りがちなとき。信頼できる方を頼ってアドバイスに耳を傾けたほうがうまくいくでしょう。あなたをサポートするグリーンカラーのバッグは特におすすめです。

Parvie（パルヴィー）　ブルー

運気は動き順調でお仕事運のあるとき。やりたいと思っていることは後回しにせずどんどん取り組んでいってください。考えるより動きましょう。あなたを後押しすブルージーンズは特におすすめです。

Surlouis（サールイ）　ライトブラウン

受け身の運気で現状維持のとき。あなたの身を守るライトブラウンカラーのスカートは特におすすめです。運気の動く10月に向けて、整理整頓・断捨離をしてすっきりしておきましょう。

Devality（ディヴァリティ）　オレンジ

一年の中で特に運気が弱いとき。ゆっくりと自身を癒す時間としてください。運気は停滞しているため現状維持で焦る必要はありません。あなたの身を守るオレンジカラーのネイルは特におすすめです。

Deviage（デヴィアージュ）　ライトグレー

運気は弱く現状維持のとき。見間違いをしやすいときのため環境は変えないほうがよいでしょう。期待は手放してみてください。あなたの身を守るライトグレーカラーのボトムスは特におすすめです。

Hanuexy（ハヌークシィ）　サーモンピンク

運気は強く自己主張ができるとき。ただし、月後半から来年に向けて徐々に運気は停滞するため、動くなら早めがチャンス。あなたを後押しするサーモンピンクのネイルは特におすすめです。

特におすすめのアイテムを紹介していますが、それ以外でもラッキーカラーを積極的に身に着けることで、さらなる良運を引き寄せることができます。ぜひ今月のコーデの参考にしてみてくださいね。＜監修：「YUKI's風水」野口由起子　top image出典：DHOLIC＞