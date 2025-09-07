U字工事、『べらぼう』出演決定！ 歌麿と関わりを持つ栃木の豪商に
横浜流星主演の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、歌麿と関わりを持つ栃木の豪商を栃木県出身のU字工事（益子卓郎、福田薫）が演じることが発表され、2人からオフィシャルコメントが届いた。
【写真】U字工事、『べらぼう』の世界に溶け込みまくり！ 登場シーン場面写真
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。脚本は森下佳子。
U字工事の2人は共に大河ドラマ初出演。益子卓郎が釜屋伊兵衛、福田薫が喜兵衛を演じる。
出演の感想を、益子は「蔦重さん・歌麿さんの迫真の演技の横にいるシーンもあって、ものすごく緊張しました。お腹が鳴ったら大変と（いつもよく鳴るので…）それがとても心配でした。お2人とご一緒出来て、すごく勉強になりました」と振り返った。
福田が「迷惑だけはかけないように、ちゃんと自分の役を全うしたいなということで、いっぱいいっぱいです。役作りは、息子相手に何度も読み合わせしてきました。さぁ、これからドラマはクライマックスにむかっていきますね」と話すと、益子は「そうなんですよ、そんな重要な局面で、染谷さん演じる歌麿さんと、我々、Ｕ字工事がこの物語にどうかかわっていくのか、ぜひ栃木の皆さんお楽しみにしていてください」とアピール。
最後に福田が「頑張ります！」、益子が「『U字工事、出てるらしいぞ』って、みんな言ってくださいね！」とメッセージを寄せた。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
