THE RAMPAGEが今年3月より開催していたアリーナ公演＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞全20公演を完走し、ファイナルとなった大阪公演で年末特別公演を開催することを発表した。

◆ライブ写真

今年のツアーは「蜘蛛の糸」をテーマに、アリーナを中心に巡る＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞と、ホールを中心とした追加公演＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜＞を並行して開催。“全国をTHE RAMPAGEが巡る”、“RAVERS（ファンネーム）への想いを巡らせる”、“PRIMAL SPIDERの糸を全国へ張り巡らせる”という3つの熱い思いを込め、本日大阪で最終日を迎えた＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER”＞は、3月1日の静岡公演を皮切りに全10都市20公演を駆け抜けた。

ファイナルとなった本日、本編のMCにて、12月24日(水)・25日(木)にLaLa Arenaで＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER THE FINAL”〜大暴年会〜＞、12月31日(水)にはIG Arenaで＜THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026＞を開催することが発表されると会場は大歓声に包まれた。アリーナ公演と並行して開催中のホール公演はタイ・韓国での公演も含めて11月22日まで行われる予定だ。

年末の各公演チケットはTHE RAMPAGE OFFICIAL FAN CLUBにて9月8日(月)よりスタートする。

◆ ◆ ◆

■陣 コメント

RAVERSに支えてもらい、アリーナ公演が無事最終日を迎えることができました！！

今回のツアーは『ツアーコンセプト＝2025年のグループテーマ』となっています。

蜘蛛の糸のように全国そして海外のRAVERSにも会いに行き、その繋がりを確かめ、より強固な絆にしていきたいという想いでテーマを掲げました。

新しい出会いもたくさん生まれたツアーにもなりました。

そんなテーマで走ってきて、年末の大暴年会とTHE RAMPAGE初の単独カウントダウンライブも決まり、今年の締めくくり、そして来年の幕開けまでファンの皆さんと盛り上がれることを今からとてもワクワクしています！！！

THE RAMPAGEの名に相応しいステージにしますので、年末年始までRAVERSの皆さま何卒よろしくお願いいたします！

◆ ◆ ◆

ライブ情報 ＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER THE FINAL”〜大暴年会〜＞

2025年12月24日(水)・25日(木)千葉・LaLa Arena

開場17:30 / 開演18:30

■チケット料金：

1.全席指定 \12,100（チケット代 \11,000＋税）

2.プレミアムチケット \18,150（全席指定:\11,000＋アップグレード:\5,500＋税）

3.プレミアムチケット（オリジナルグッズ付き） \24,200（全席指定:\11,000＋アップグレード:\5,500＋オリジナルグッズ:\5,500＋税） 【詳細】https://rmpg.exfamily.jp/s/ldh05/news/detail/11250 ＜THE RAMPAGE COUNTDOWN LIVE 2025→2026＞

2025年12月31日(水)愛知・IG Arena

開場20:30 / 開演22:00

■チケット料金：

1.全席指定 \12,100（チケット代 \11,000＋税）

2.プレミアムチケット \18,150（全席指定:\11,000＋アップグレード:\5,500＋税）

3.プレミアムチケット（オリジナルグッズ付き） \24,200（全席指定:\11,000＋アップグレード:\5,500＋オリジナルグッズ:\5,500＋税） 【詳細】https://rmpg.exfamily.jp/s/ldh05/news/detail/11251

ツアー情報 ホール公演

＜THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜巡らせる糸〜＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/33489/ 海外公演

11月8日 タイ公演：https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=51931

11月22日 韓国公演：https://www.rampage.kr/channels/L2NoYW5uZWxzLzExNjA1/A00002/posts/639794