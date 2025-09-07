SKY-HIが、BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』で6次審査メンバー14名と共に披露したオーディション・テーマ曲「At The Last」のパフォーマンス映像を公開した。

「At The Last」は、今年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾であり、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲。

国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作され、夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。

公開された映像は、9月5日(金)公開の『THE LAST PIECE』Ep.11 / Spit Your Soulにて、「主題歌パフォーマンス」として、SKY-HIと6次審査メンバー14名が共にパフォーマンスした映像。舞台は4年前にBE:FIRSTを生んだオーディション『THE FIRST』の合宿最終審査でも使用された、思い出深い河口湖ステラシアターだ。

アーティスト・SKY-HIと参加者たちが、オリジナルの振り付けとともに全身全霊で魅せる約1ヶ月に及んだ合宿オーディションの集大成パフォーマンスをチェックしてほしい。

さらに、9月8日(月)夜7時からTBS系にて放送の『CDTV ライブ! ライブ!』では、『THE LAST PIECE』の最終審査に進むメンバー10名が、SKY-HIと共に「At The Last」をパフォーマンスする。





New Single「At The Last」

発売日 : 2025年6月27日(金)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLast

『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール

◾︎『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー

毎週金曜日 あさ5:20-8:00『THE TIME，』内で放送中

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）： https://tver.jp/series/sr5lwe9c9j ◾︎「THE LAST PIECE」本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）

毎週金曜日 よる20:00配信中（全13話配信予定）

※公開スケジュールは変更する可能性がございます。

https://youtube.com/playlist?list=PL52OyqYAfVEfS5awYtn6Eo_gmRySOnKv2&feature=shared ◾︎公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』（TBS）

毎週木曜日 深夜0:59から放送中（全13話放送予定）

出演：大島美幸(森三中) 他

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）： https://tver.jp/series/srtsi0fgoo 「THE LAST PIECE」公式サイト : https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

「THE LAST PIECE」BMSG公式YouTube : https://www.youtube.com/BMSG_official

「THE LAST PIECE」 X（旧Twitter） : https://x.com/THELASTPIECE_X

「THE LAST PIECE」 Instagram : https://www.instagram.com/thelastpiece_bmsg/

「THE LAST PIECE」 TikTok : https://www.tiktok.com/@thelastpiece_official