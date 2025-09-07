FANTASTIC◇CIRCUS、EX THEATER ROPPONGI 2days公演を2026年1月開催
FANTASTIC◇CIRCUSが2026年1月23日および24日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて2daysのワンマンライブを開催することが発表となった。これは本日9月7日に東京・Spotify O-EASTで行われた再始動ワンマン＜TENSEISM reBOOT EASTER2025＞にて発表されたものだ。
FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動停止したFANATIC◇CRISISの石月努(vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)といった3人が結成したプロジェクトだ。2019年11月に活動開始、2022年5月の日比谷野外大音楽堂ワンマンで転生し、2023年3月にワーナーミュージック・ジャパンよりリテイクベストアルバムをリリースした。しかし2024年より体調不良のためSHUN.が活動休止。メンバー2名での活動を余儀なくされたが、同年末からの東名阪ツアー後はSHUN.復帰を待つための活動休止期間に入った。そしてこの春、石月努とkazuyaの2名での再始動を発表し、本日9月7日の東京・Spotify O-EAST公演より活動再開を果たした。
2026年1月に開催されるEX THEATER ROPPONGI 2days公演のタイトルは、＜ReWIND CIRCUS＞だ。“巻き戻す”の意味を持つ”REWIND”であるほか、ただの再演ではなく新しい風(WIND)を取り入れて進化したショー(CIRCUS)を観せたいという意味が込められているとのこと。なお、1月23日公演は＜ReWIND for A NAKED ONE＞、翌24日は＜ReWIND for EAS SYNDROME＞というサブタイトルを冠していることも明らかとなった。ちなみに“A NAKED ONE”は2019年に発表した楽曲タイトル。“EAS SYNDROME”はFANATIC◇CRISIS時代の映像作品タイトルだ。メンバー2名体制という新フェーズでどんなショウが繰り広げられるのか、期待が高まるところ。チケットの先行受付は本日9月7日20時より。
■ワンマンライヴ＜ReWIND CIRCUS 2026＞
＜ReWIND CIRCUS 2026【ReWIND for A NAKED ONE】＞
1月23日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI
open17:30 / start18:30
＜ReWIND CIRCUS 2026【ReWIND for EAS SYNDROME】＞
1月24日(土) 東京・ EX THEATER ROPPONGI
open15:00 / start16:00
▼チケット
前売り \8.800-(税込 / ドリンク代別)
※全席指定席
※年齢制限：3歳以上有料(3歳未満入場不可)
一般発売：11/22(土)10:00〜
【先行チケット受付】
受付期間：9/7(日)20:00〜9/21(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/s/ftccircus25ofs/
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
■Waive主催対バンシリーズ＜VS GIGS「LIFE goes音舞美威闘.」＞
●＜VS FANTASTIC♢CIRCUS＞
10月11日(土) 東京・Zepp Shinjyuku
open16:00 / start17:00
■＜CROSS ROAD Fest＞
【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール
open12:00 / start13:00
【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール
open10:30 / start11:30
▼【DAY1】出演者 ※順不同
La’cryma Christi
SHAZNA
Plastic Tree
FAIRY FORE
Psycho le Cému
Waive
D’ESPAIRSRAY
▼【DAY2】出演者 ※順不同
La’cryma Christi
PENICILLIN
FANTASTIC◇CIRCUS
SHAZNA
L‘luvia
Wyse
Waive
LM.C
●チケット
2日通し券：\25,000(税込)
1日券(各日)：\14,000(税込)
※全席指定
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
関連リンク
◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルサイト
◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルX
◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルYouTubeチャンネル
◆石月努 オフィシャルX
◆kazuya オフィシャルX