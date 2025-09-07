FANTASTIC◇CIRCUSが2026年1月23日および24日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて2daysのワンマンライブを開催することが発表となった。これは本日9月7日に東京・Spotify O-EASTで行われた再始動ワンマン＜TENSEISM reBOOT EASTER2025＞にて発表されたものだ。

FANTASTIC◇CIRCUSは、2005年に活動停止したFANATIC◇CRISISの石月努(vo)、kazuya(G)、SHUN.(G)といった3人が結成したプロジェクトだ。2019年11月に活動開始、2022年5月の日比谷野外大音楽堂ワンマンで転生し、2023年3月にワーナーミュージック・ジャパンよりリテイクベストアルバムをリリースした。しかし2024年より体調不良のためSHUN.が活動休止。メンバー2名での活動を余儀なくされたが、同年末からの東名阪ツアー後はSHUN.復帰を待つための活動休止期間に入った。そしてこの春、石月努とkazuyaの2名での再始動を発表し、本日9月7日の東京・Spotify O-EAST公演より活動再開を果たした。

2026年1月に開催されるEX THEATER ROPPONGI 2days公演のタイトルは、＜ReWIND CIRCUS＞だ。“巻き戻す”の意味を持つ”REWIND”であるほか、ただの再演ではなく新しい風(WIND)を取り入れて進化したショー(CIRCUS)を観せたいという意味が込められているとのこと。なお、1月23日公演は＜ReWIND for A NAKED ONE＞、翌24日は＜ReWIND for EAS SYNDROME＞というサブタイトルを冠していることも明らかとなった。ちなみに“A NAKED ONE”は2019年に発表した楽曲タイトル。“EAS SYNDROME”はFANATIC◇CRISIS時代の映像作品タイトルだ。メンバー2名体制という新フェーズでどんなショウが繰り広げられるのか、期待が高まるところ。チケットの先行受付は本日9月7日20時より。

■ワンマンライヴ＜ReWIND CIRCUS 2026＞

＜ReWIND CIRCUS 2026【ReWIND for A NAKED ONE】＞

1月23日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:30 / start18:30

＜ReWIND CIRCUS 2026【ReWIND for EAS SYNDROME】＞

1月24日(土) 東京・ EX THEATER ROPPONGI

open15:00 / start16:00

▼チケット

前売り \8.800-(税込 / ドリンク代別)

※全席指定席

※年齢制限：3歳以上有料(3歳未満入場不可)

一般発売：11/22(土)10:00〜

【先行チケット受付】

受付期間：9/7(日)20:00〜9/21(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/s/ftccircus25ofs/

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

■Waive主催対バンシリーズ＜VS GIGS「LIFE goes音舞美威闘.」＞

●＜VS FANTASTIC♢CIRCUS＞

10月11日(土) 東京・Zepp Shinjyuku

open16:00 / start17:00

■＜CROSS ROAD Fest＞

【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール

open12:00 / start13:00

【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール

open10:30 / start11:30 ▼【DAY1】出演者 ※順不同

La’cryma Christi

SHAZNA

Plastic Tree

FAIRY FORE

Psycho le Cému

Waive

D’ESPAIRSRAY

▼【DAY2】出演者 ※順不同

La’cryma Christi

PENICILLIN

FANTASTIC◇CIRCUS

SHAZNA

L‘luvia

Wyse

Waive

LM.C ●チケット

2日通し券：\25,000(税込)

1日券(各日)：\14,000(税込)

※全席指定

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

関連リンク

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルサイト

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルX

◆FANTASTIC◇CIRCUS オフィシャルYouTubeチャンネル

◆石月努 オフィシャルX

◆kazuya オフィシャルX