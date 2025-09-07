長友がメキシコのアギーレ監督とピッチで抱擁

日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムで行われた国際親善試合でメキシコ代表と対戦し、0-0で引き分けた。

この試合で見られた再会が、SNS上でも話題になっている。

現在のメキシコ代表を率いるのは、2014年のブラジル・ワールドカップ（W杯）後に日本代表でも指揮を執ったハビエル・アギーレ監督だ。就任期間は2015年2月までと短期間になったが、長く日本代表で活躍を続けるDF長友佑都も当時から招へいしていた。

2人が共闘していた時から、すでに10年という歳月が流れたが、長友は今も現役でプレーを続けており、驚異的なことにまだ日本代表として活躍を続けていることだ。キャリア通算5度目のW杯出場を目指す長友は、今回のアメリカ遠征のメンバーにも選ばれており、アギーレ監督と再会することとなった。

SNS上ではその写真も話題となり「10年前とあんま変わってない」「10年前のメンバーが今も選出されてるのすごいよな」「仲良さそう」「エモい」「愛を感じる」「何だかグッとくるな」「アギーレ監督と長友の再会はあつい！」といった反響を呼んでいる。

ともに来年のW杯での躍進を目指している2人。この日、再会のハグを交わした2人が、1年後、再びピッチで再会することがあれば、さらに大きな感動のシーンとなるはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）