試合終盤にDFセサル・モンテスが一発退場

日本代表は現地時間9月6日、アメリカのオークランドでメキシコ代表と国際親善試合を行い、0-0で引き分けた。

そのなかで、試合終了間際にメキシコDFセサル・モンテスが一発退場。決死の判断が「ずる賢さが健在」「勝負強さだよな」など注目を集めている。

試合は0-0で迎えた後半45分、自陣左サイドのスローインからMF遠藤航が敵陣までボールを持ち運ぶと、相手DFに当たったボールが裏のスペースに抜けたFW上田綺世の元へ。抜け出した上田がシュートチャンスを迎えるも、これをメキシコDFモンテスが背後から決死のタックルで阻止。上田が絶好のチャンスで倒され、日本の直接フリーキック（FK）となった。

ボールを運んだ遠藤は主審に猛抗議すると、当初はイエローカードの判定だったが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入し、レッドカードに変更。FKのチャンスを得たが、ボールの位置がやや後ろにセットされてしまう一面もあった。

それでも、大ピンチを阻止したモンテスの判断に「メキシコのタクティカルファウルはお手本だな」「一人退場してもドローに持ち込むあたりさすが」「退場覚悟のファールは普通に上手いよな」「ずる賢さが健在」「勝負強さだよな」「したたかで本当に上手いな」などコメントが寄せられ、紙一重の攻防が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）