堀ちえみさんは「抜歯無事に終わりました。」と、報告。



続けて「痛いかなと思っていましたが、麻酔を打っていただきましたので、痛くなかったです。」と、明かしました。



そして「ただ最初に麻酔を打つ時だけ、うううッと思いましたが。先生が痛くないように、処置してくださいましたので 大丈夫でした」綴りました。







堀ちえみさんは「もともと根っこから折れていたのを、ブリッジで機能と見た目のために、長いことカバーしてくださっていました。」と、投稿。



続けて「この度、大学病院の承諾がやっと得られましたので、右の歯はそのように騙し騙しきたような感じでした。しかしブリッジも何度も舌圧で、壊してきたので 困り果てておりました。」と、説明しました。

そして「今回やっとそのブリッジを壊して、インプラントの準備。」「歯茎にインプラントの土台を作りました。これから3ヶ月ほど固めます。」と、綴りました。







堀ちえみさんは「まだ麻酔は効いていますが、処方された抗生物質を飲まないといけませんので。ランチをいただきます。」と綴ると、サンドウィッチなどを食べたことを報告。



続けて「麻酔が少し残ってはいますが、食べにくさはそれほどなくてホッ。」「顔の腫れは全くありません」と、綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。









