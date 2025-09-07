2025年9月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
強い自己主張は困った事態を引き寄せることに。今日はおとなしく過ごそう。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
もめ事に足を踏み入れないこと。面倒なことになる予感……。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
苦労こそ大切に。精神面の成長を促すことができそう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気低迷の1日。年上の女性からの応援が運気アップのカギに。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
疑いの心は裏目に出そう。信頼の心を持つと運気は安定するはず。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ランチタイムにツキあり。新しい店を開拓してみよう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
目立つ言動は裏目に出るかも。控え目に過ごすとツキを呼びそう。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
突然のトラブルの予感……。落ち着いて対処してみて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
読書に幸運あり。難しい内容ほど新しい発見につながるかも。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
友達関係を見つめ直したい日。時には厳しさも必要になりそう。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
フレッシュな気分の日。髪形を変えるともっとイキイキするはず。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
今日は買い物運だけが今イチ。ウインドーショッピングが吉。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)