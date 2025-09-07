元AKB48・板野友美が9月4日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）にゲスト出演し、引っ越して3か月目だという新居を公開。

【写真】「すごい承認欲求」物議を醸している板野の“家賃110万円超え”新居

翌日には自身のインスタグラムでも《一からこだわった新居です♪》といったコメントとともに家の中の写真や動画をアップしたが、世間からはさまざまな声が寄せられてしまっている。

板野友美、家賃は「110万円以上」

「板野さんは2013年にAKBを卒業し、2021年に東京ヤクルトスワローズ所属のプロ野球選手・高橋奎二さんと結婚。同年10月には第1子女児の出産も報告しました。

元アイドル、プロ野球選手の妻かつ一児の母でもある板野さんですが、2022年からは自身が設立したブランド『ROSY LUCE』の代表取締役も務めており、公私ともに充実している様子です」（芸能ライター）

そんな板野は今回出演した『櫻井・有吉 THE夜会』で、同じく元AKBメンバーの大家志津香を招く形で自宅を公開。

220平米、3LDKの新築マンションを賃貸しているといい、黒とグレーのインテリアでホテルライクにしている47畳のリビングダイニング、ガスコンロが5口もあるキッチン、子ども用のプールも余裕で設置しておける広さのバルコニー、オーダーメイドの衣装棚とそこに収納された私服やブランドバッグの数々も披露。

なお、家賃については「高い」「ヤバい」と濁していた板野だが、「110万円以上」だと判明。具体的な額をこっそり聞いた大家は驚きのあまり鳥肌が立っていた。

「承認欲求がすごすぎ」

番組放送の翌日、板野はインスタに《お家はプライベート空間なので公開するか正直悩みました。が！！！『みたい！参考にしたい』などのお声も多くいただいたので、人生初のルームツアーを撮ってみたよ》と投稿。まるでブランド店のような数のバッグが並べられた棚も改めて公開し、《お家だけ見ると“セレブ妻の優雅な暮らし”に見えるかもしれないけれど、実際は朝から晩まで走り回る日々》《でも、それが幸せ。旦那さんに養ってもらってティータイムって柄でもなく、【自分が手に入れたいモノがあるなら、自らの力で手に入れろ】という、男勝りな考え方で生きてますw（昭和男子？）》などと長文のメッセージも綴っていた。

これを受けて、ネット上には、

《自慢はしない方が良い》

《見栄の塊》

《旦那さんに養ってもらってティータイムって柄でもなく、これ言わんでもいい一言》

《承認欲求がすごすぎて、羨ましいとか感じるよりもなんだか心の闇が心配になる内容でした》

といった苦言が続出。とはいえ、板野が番組で「私たち夫婦は家賃プラス養育費、全部合わせたのを折半してる」という話をしていたこともあり、ファンからは《ともちんの考え方もとっても素敵》《人生の憧れ》など好意的な声も。

板野はインスタにも《私たち夫婦は、家賃や生活費、養育費すべて半分ずつ。（外食とか、一緒にいる時の買い物とかはけけが払ってくれる）》（けけは高橋の愛称）と綴っており、あくまでも本人は、夫と互いに納得できるやり方で現在の生活を楽しんでいるようだ。