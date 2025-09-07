7日夜から8日明け方にかけて県内で線状降水帯が発生する可能性があります。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。



県内は、大気の状態が非常に不安定となり、8日明け方にかけて１時間に50ｍｍの非常に激しい雨が降り

大雨となる所がある見込みです。

村上市はすでに大雨となっていて、土砂災害警戒情報が発表されています。

8日午後6時までに予想される２４時間の降水量は多い所で下越で150ｍｍ、佐渡で120ｍｍ、中越で100ｍｍ、上越で80ｍｍです。

気象台は、7日夜はじめ頃から8日明け方にかけて県内で線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の氾濫などへの厳重な警戒を呼びかけています。

