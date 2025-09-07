石破首相の辞任の表明を受け、横田めぐみさんの母・早紀江さんと家族会の横田拓也代表がコメントしました。

拉致被害者・横田めぐみさんの母・早紀江さん（89）が石破首相の辞任の表明を受けてコメントしました。

「なんと言っていいかわからない。首相面会の際には、石破首相から『一生懸命頑張ります』とお聞きしていたが、どのように拉致問題を解決なさろうとしているのかがわからなかった。親が救出活動をして、40年以上頑張っても、いまだに拉致被害者の姿も何も見えない。こんなに大切な命の問題なのに、これは何なんだろうと。さみしく、むなしい感じがある。次の方が頑張っていただけるのか、世界が見ていると思う」

また、拉致被害者家族会の横田拓也代表もコメントしました。

「米国との関税交渉に区切りがついた事が辞任の理由と説明され、拉致問題を解決出来なかった事は痛恨の極みともコメントされました。一方、参院選後から1か月強が過ぎた中で、拉致問題についてほとんど触れられることがなかったことは誠に残念です。時間的制約がある問題に対して、政治の混乱と停滞がこの問題に悪影響になっていないかを懸念します。体制を早急に立て直していただき、日朝首脳会談を開催し、全拉致被害者の即時一括帰国を実現してほしい」

石破首相は、7日の会見で「すべての拉致被害者の一日も早いご帰国、北朝鮮との諸課題の解決に向けて努力をいたして参りましたが、その結果を出すことができませんでした。痛恨の極みであります」と発言しました。

拉致被害者の家族をめぐっては、今年2月に有本恵子さんの父、明弘さんが96歳で亡くなり、政府認定の拉致被害者の家族で存命の親世代は横田早紀江さんのみとなっています。