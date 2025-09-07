¶â»Ò¤¬ÃÓÅÄ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡¡¡ÖÎäÀÅ¤ËÆ®¤¨¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡Ý1¡×¤Ï7Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè2ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡Á70¥¥í°Ê²¼µéÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡K¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï²¦¼Ô¡¦¶â»Ò¹¸Âç¡Ê28¡áK¡Ý1¥¸¥à¼«Í³¥±µÖ/FROG¡¡GYM¡Ë¤Ï¼¹Ç°¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤Î²£ÉÍ¤Ç¤Î¡ÖBEYOND¡×¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤ÎÃÓÅÄ¹¬»Ê¡Ê28¡áReBORN·ÐÆ²¡Ë¤È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¡£1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ÏÃÓÅÄ¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¶â»Ò¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡£±¦ÌÜ¤ÎÈý¤ò¥«¥Ã¥È¤·Î®·ì¡£µ÷Î¥¤¬¹ç¤ï¤º²¦¼Ô¤¬¤Þ¤¿¤â¶ìÀï¤¹¤ë¡£2R¤Ï¤¢¤È¤Î¤Ê¤¤²¦¼Ô¤¬¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÃÓÅÄ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤Èº¸±¦¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¡£3ÅÙÌÜ¤³¤½¥´¥ó¥°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ½ªR¤âº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃæ¿´¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢ÃÓÅÄ¤â¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¶â»Ò¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Í¤Ã¤¿¾¡Íø¡£Áê¼ê¤Ï1ÅÙ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¤á¤¿¡£1R¤Ë±¦ÌÜ¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÀÚ¤ì¤Æ¤Î¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ñ½±¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡¢3R¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤ÈÎäÀÅ¤Ë¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¸îËà¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÀº¿ÀÎÏ¤ò¶¯²½¡£¡Ö¤¤¤¤Êý¤ËÏ¢º¿¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£º£¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤ò»à¼é¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¤¹¤°¤Ë¼¡Àï¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£