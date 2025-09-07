◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース(日本時間7日、オリオール・パーク)

ドジャースの山本由伸投手がノーヒットノーランにあと1人まで迫る快投を披露し、敵地ファンも魅了しました。

山本投手は8回まで出塁は2四球のみの無安打投球。ノーヒットノーラン達成へ9回のマウンドに上がり、打者2人を抑えて、あと1人とします。

しかし、1番のジャクソン・ホリデー選手にこの日112球目のカットボールをとらえられ、右中間へのソロホームランを献上。偉業達成とはなりませんでした。

山本投手は、ここで降板となり、ロバーツ監督やドジャースの選手たちと熱い抱擁。ベンチに向かうと、ドジャースファンだけでなく敵地のオリオールズファン総立ちで拍手を送る姿がありました。

SNSでは「オリオールズファンはとても良いファンが多いね」「これがスポーツだよね」「感動の1シーンだった」「オリオールズファンの拍手も胸熱だね」などの言葉が寄せられました。

その後、2点差に迫られたドジャースは、リリーフ陣が踏ん張れず、まさかの9回4失点で痛恨のサヨナラ負けとなっています。