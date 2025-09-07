巨人は７日の中日戦（バンテリン）を６―３と２連勝。カード勝ち越しを決めた。阿部慎之助監督（４６）は３打数２安打３打点と勝利に貢献した吉川尚輝内野手（３０）を称賛した。

初回に二死一、二塁から岸田の先制適時打で１点を先取。４回に中日・細川のソロで同点に追いつかれるも、５回に岸田のタイムリーと吉川の２点適時打で一挙３得点。勝ち越しに成功した。

これだけでは終わらず、２点リードの７回一死二、三塁からリチャードの中犠飛で５点目を奪うと、続く吉川が中前適時打で点差を広げた。

阿部監督は３打数２安打３打点とチームの勝利に貢献した吉川について「最近は８番とか１番、２番にチャンスが回ってくるのが結構多いので。あそこに置いてんのは、ちょっとミソになってきましたね」と目を細めた。

一方この日、先発を任された横川は３回まで無失点に抑えるも、１点リードの４回に４番・細川に同点ソロを被弾。５回には無死満塁から岡林に押し出し四球を許し、痛い失点に。５回途中６安打２失点でマウンドを降りた。

阿部監督は「（５回に）３点入って、ちょっとホッとしちゃったかもしれないですしね。あそこ（５回）はもう１回締め直してやってほしいなと思う。せっかく先発させてんだから、なんとか勝ち切ってほしかったです」と先発左腕をチクリと刺した。