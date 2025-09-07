義母の冷酷な一言にグサッ…「好きにしたら」LINEの返信に私が絶句した理由【ママリ】

義母の“冷たいLINE”に困惑。これまでの言動も思い出し…

姑とのLINEのやり取りを聞いてください。



今年のお正月私は旦那の実家へ年始のご挨拶に行きませんでした。年末に旦那から胸ぐらを捕まれ首が絞まり息もできない状態で殴る蹴るの暴行を受けアザができたからです。



三が日が終わり姑からLINEが来ました。

『嫁ちゃんインフル大丈夫かあ？』と。

インフル？

旦那が嫁が来ない理由を、私がインフルにかかったからと言ったんだなぁとすぐにわかり、話を合わせて大丈夫ですと返信しようと思ったのですが、メンタルもやられているなか、なんて返せば正しいのか冷静な判断もできず、暴行を受けてアザがあることを写真付きで送りました。



姑からの返信は



『別れよし』



その一言だけでした。なので私も、「はい、別れます」と返信しました。すると姑から、



『早急に嫁ちゃんとのお父様との話し合いの場を設けましょう』



というLINEがきて、私は混乱しました。私たち夫婦は40過ぎのおじさんとおばさんです。一般常識もあると思っておりますが、なぜ、離婚話に親が入ってくるのかは理解できず、「両家の親が集まって何を話しますか？うちの親はもう年老いています。この年寄りに離婚の話で巻き込み負担をかけたくないですし、暴行を受けた以上話し合うという選択肢は私にはありません。何を話し合うのですか？普段から、怒鳴る、私の話を聞かないモラハラ人間に何を言っても通じないですよ」と言ってしまいました。この発言は、お姑さんが苦労して育てた息子さんの悪口を親御さんに言ってしまった私も悪いのですが、私の感情を止められませんでした。すると姑は



『知らんやん。好きにし』



この二言だけでした。 出典：

義実家家族とどうしてもうまくいかないと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。義理の両親や兄弟姉妹といのは「家族」とはいえ、パートナーと出会う前は赤の他人であった人たちです。どうしても仲良くなれない場合もありますよね。この記事では、義母や義姉など義実家の人たちの言動に拒否感が強まっているという投稿を紹介します。妊娠・出産まで義実家の人たちの行動には目をつむっていた投稿者さんですが、ここにきて堪忍袋の緒が切れたようです。

お正月に義実家への挨拶に行けなかったという投稿者さん。夫はその理由を「インフルエンザ」と義母に伝えていたようですが、実は夫からの暴力が原因でした。そうしたことを義母に伝えた投稿者さんですが、義母からの冷たい返事に唖然としています。

私にも息子がおりますが、もし、息子が結婚をし、嫁に手を挙げたこと、普段からのモラハラを知ったら、申し訳なくて、まずは謝罪の言葉と、お嫁さんのメンタルケアをさせて欲しいなんておこがましいかもしれませんが、ケアをさせて欲しい。そして、離婚の運びとなることももちろん承諾し、離婚のお手伝い、何ができるかわかりませんが、お手伝いをさせて欲しい。それからお嫁さんの親御さんに頭を下げに行かせて頂きたい。と、思うのですが、この姑は謝罪もなければ心無い言葉を送り、更に私の心をめちゃくちゃにしました。姑あるあるですかね？こんなもん？





この姑に嫌な思いをさせられたことが他にもあって、

結婚してから第1子を授かるまでの2年間、妊娠せんのはあんたのせいや！って誰もいない私と二人っきりの時に言ってきて、『ええか、排卵は月に1回しかないんや。それは女にしかわからんのやからな、あんたが今日やで！って誘わなあかん！！！出してもらったらそれでいいねんからあの子がその気になられへんのはあんたに色気ないんとちゃうか』って2人っきりの時に言われました。

そして無事に妊娠し、報告したら、私にグラスを持ってきてビールを注ぎました。『よーやった！祝いや！飲みよし！』

……え？私お腹に赤ちゃんいま…

私の言葉を最後まで聞かず姑は

『少しくらい飲んだって死なへん！飲みよし！……なんやあたしの酒は飲まれへんのか』って耳元で囁かれました。誰にも聞かれないように。そして私の顔にむかってタバコの煙を吹きかけ、吸いかけのタバコを私に差し出し『吸え』

と言いました。 出典：

投稿者さんの義母は「ただ勢いが良い人」というわけではなく、投稿者さんの言葉を見る限りではかなりのモラハラ行動を投稿者さんに対して行ってきたようですね。

あなたが急かした妊娠。やっと授かった命をあなたは殺す気ですか？ここまでされてなぜニコニコしなきゃいけないのか。と思いながらもニコニコしました。

帰り際旦那に言ったら『オカンは男みたいな脳みそしてるから～笑』と笑いました。



そして第1子が無事に産まれてきてくれました。有難いことに母乳の出がよく、完母で育てられましたが、時と場合によってはミルクにも頼らせてもらいました。子供を連れて泊まりがけで旦那実家へ遊びに行った時のこと。

母乳をあげている私に姑はまたビールを注ぎました。

『少しくらい飲んでも大丈夫や！飲みよし！』

「母乳あげているので結構です。飲みません」

『なんやまたあたしの酒は飲まれへんか』

「はい飲みません。飲みたくありません！」

と、この時はキッパリ、ハッキリとしたお言葉でお断りさせて頂きました。母は強し！本当だな～と実感しつつ、自分の強くなったさまが誇らしくもありました。が！姑は、『タバコ吸っても酒飲んでも死なん子は死なん！酒やめても、タバコやめても死ぬ子は死ぬ！』と言い、義妹が拍手しながら『名言でた👏』って言っているのを目の当たりにしてこの家はおかしいと思いました。

そしてストレスからかその夜、私は熱を出してしまいました。忘れも致しません。38.8℃の発熱。

それでも私は我が子の面倒は自分で見ていました。信用出来ないので。でもいつの間にか寝落ちしてしまい、目覚めたら我が子が消えていました。まだ生後間もない新生児期の我が子が。慌ててリビングへ行くと、私は目を疑いました。義姉が私の子を胸に当てつけているんです。私の子に、義姉の母乳を飲ませているんです。

義姉も私より半年前に出産しており母乳とミルクの混合で育てていて、この義姉は妊娠中でも授乳中でもお酒は飲むし、タバコも吸います。そんな血液からできた母乳を私の子にあげていたんです。

こんな現場を見たらどう思いますか？

わたしは言葉もです泣き崩れました。

そんな私を見て姑が『どないした』って。

私はか細い声で「ミルク…持ってきています」と言うと姑は、『知らんやん！先言いな！』と言いました。



いや、え、、、勝手に連れていく前に声掛けないですかね？勝手に母乳あげる前に、泣いてるけどおっぱいあげれる？それともミルク持ってきてるのかなぁ？って聞きませんか？ 出典：

赤ちゃんが生まれてからも、義実家の人たちと投稿者さんでは「当たり前の価値観」が異なる行動が続き、投稿者さんは疲弊してしまいます。

母乳の出ない母親の代わりに母乳の出が良い母親から母乳を飲ませてもらうのは江戸時代とか戦時中のお話だと思っていました。



ましてや飲酒も喫煙もするひとの？？



だから私はこの家が嫌いなのです。

なので今年のお盆の集まりにも行きません。その旨を旦那に伝えると、『なんで行かんのん？』って言われました。



全てのこと、旦那には言っています。私が言われてきたこと、されてきた事。義姉の母乳のことに関しては、旦那はこう言いました。『お前がしんどい間見てくれてたんやろ？文句言うな頭おかしいんか』と。





長文失礼致しました。

お友達の優しいお姑さんのお話が羨ましくてなりません。私には実母がおりませんので、子供の頃から他人の母親への羨望がありますが、旦那の母親だけには羨望の眼差しはなく、哀れみしかごさいません。

私も息子の母。いづれ姑になるかもしれません。いい勉強をさせてもらいました。 出典：

義母や義姉など義実家の人たちの行動を受け、「良い勉強になった」と今はそう思えているという投稿者さんですが、静かな怒りを感じますね。



今回の投稿は、夫との離婚を決意したことでこれまでの怒りが爆発したものかもしれませんが、投稿者さんの状況はなかなか壮絶なものだったようで、胸が痛いですね。

義実家家族のあり得ない行動にはさまざまな声が

胸が詰まるような思いのするこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

人様のご家族に対して申し訳ないのですが、色々とあり得なすぎて、この文章だけで判断すると、Mさんがメンタル完全に崩壊する前に離婚して、旦那さんとも義実家とも縁切った方が…って思ってしまいました。



ここまではひどくないですが、私も元旦那のモラハラと、義家族と元旦那が親離れ子離れできなすぎていて何度も話し合いましたがわかってもらえず同居だったのもあり私が鬱になり離婚しました。

元旦那とは双子を流産していて子どもがいなかったってのも理由ですが、私は親が不仲で結局私が20歳過ぎてから離婚したのですが子ども心にもっと早くしてくれた方が良かったのにと思いました。 出典：

排卵や母乳の話はたいぶ無神経だし気持ち悪いですが、

LINEについては「別れよし。好きにし。」は潔くて私は良いと思います。

自分たち夫婦は４０過ぎの夫婦だ、親の介入はいらない、と主さまが仰ったわけですし、仮にあちらの姑さんがしゃしゃりでて謝罪したり嫁のメンタルケアさせてくれなんて申し出られても多分鬱陶しいだけですよ。



主さまが別れてストレスのない生活ができますように。 出典：

今回の投稿には、自分自身の経験から「早く離婚した方がいい」という意見や「ストレスのない生活が遅れますように」という投稿者さんの穏やかな生活を願う声など、本当にさまざまな意見が集まっていました。



家族には家族それぞれの事情や「当たり前」があるとは思いますが、力に訴えたり、一方の尊厳を踏みにじるような行為がある場合は、然るべき機関に相談するとかいち早く逃げるという選択肢を選ぶのも「明るい未来」のためには大切ですよね。

