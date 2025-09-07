距離感バグってる？人の家の冷蔵庫を、平気な顔で開けるママ友に困惑【ママリ】

勝手に冷蔵庫を開けるママ友

ママ友が冷蔵庫を勝手に開けたことに困惑しています。つわり中で冷蔵庫を開けるのが辛いのですが、仲良くなるとこういうことは普通なのでしょうか。冷蔵庫を開けられた経験はありますか。

仲良くなれば当たり前なんでしょうか？



子供同士仲良く、家が近いこともありお互いの家を行ったり来たりしてました。



私がつわり真っ最中で、ゼリーなど差し入れを持ってきてくれました。とてもありがたいんですが、ハイ、これすぐ冷蔵庫入れてー！と言って勝手に開けられて、、

私が匂いつわりもあり、冷蔵庫を開けるのが辛くて(これはママ友には言ってません)全然冷蔵庫の中整理出来てなかったし、正直めっちゃ嫌でした。



他にも気になるところがどんどん出てきました。。



いきなり距離置くと、角が立つし面倒だなと。。

qa.mamari.jp

子どものためにママ友とは親しくしていたいけど、礼儀のない人だったら距離を置きたくなりませんか。アプリ「ママリ」にはママ友に勝手に冷蔵庫を開けられたという投稿がありました。このママ友とは、子ども同士の仲が良く、家も近いことからお互い行き来する関係。あるとき、ママ友が投稿者さんの家の冷蔵庫を勝手に開けたことに衝撃を受けてしまいます。そんなママ友の行動に嫌な気持ちになってしまったそう。

「親しき仲にも礼儀あり」という言葉の通り、どんなに親しくても礼儀を持って相手に接するのは当たり前のことです。しかし投稿者さんは、ママ友に自宅の冷蔵庫を勝手に開けられてしまい、嫌な気持ちになったといいます。



他人の家の冷蔵庫を断りなく開けることは、仲が良ければ許される行為なのか、投稿者さんは自分の感覚が分からなくなってしまったそうです。

ママ友にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「他所の家の冷蔵庫は絶対に開けない」というコメントがありました。

絶対開けないです、

ほんとに仲良くて冷蔵庫の中に飲み物あるから勝手になんでも飲んでいいよー

とか言われたらじゃあ失礼しまーすって言って開けるかもだけどそれ以外の場合は絶対開けないです🤣 出典：

仲が良くても冷蔵庫は勝手に開けない、という意見がありました。どんなに親しくても、許可がない限り冷蔵庫は勝手に開けないのが無難かもしれません。



他には「子どもにも人の冷蔵庫は勝手に開けないと教えている」というコメントがありました。

そんなママ友いないです！

こどもたちにも

人の冷蔵庫は勝手に開けないよ！

って当たり前に教えてますし。



勝手に開ける冷蔵庫は

自分の実家のみですね！ 出典：

子どもにも人の冷蔵庫は勝手に開けないと教えている、という意見がありました。こういう行為はやってはいけないことだとハッキリ伝えないと、子どもが後で恥ずかしい思いをしてしまうかもしれません。



こういった常識外れな行動を大人が子どもに見せないことも大切ですよね。

冷蔵庫を勝手に開けるのはご法度

他人の家の冷蔵庫を断りなく開けるのはマナー違反のようです。どんなに親しい関係でも越えてはいけない一線がありますよね。



嫌な思いを繰り返さないためにも、少し距離を置いて付き合い方を見直してみるのも一つの方法かもしれません。

