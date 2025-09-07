山形牛など畜産物への関心と食肉の消費を高めようと、7日、山形牛を味わうイベントが山形県山形市の山形ビッグウイングで開かれました。



「山形市食肉まつり」と銘打ったこのイベントは、畜産物への関心と地元で生産された食肉の消費拡大を目的に山形市が毎年行っているものです。

37回目を迎えることしは250組、およそ700人が参加し、山形市内の畜産農家が生産した山形牛170キロを味わいました。





参加した人たちは炭火で焼いた山形牛を口いっぱいに頬張っていました。参加者「美味しいですでっかいし。（どれくらい食べられそうですか？）全部ペロッと食べます」「最高です。最高ですね山形牛は酒と合います」「ことしで（参加は）2回目です。（どうですか2回目の味は？）ことしの肉も大変おいしく食べさせてもらってます」牛和の森森谷隆一 代表取締役「私たちで育てた牛を提供できてうれしい。きょう（提供した）牛は、良く仕上がったと思う。評判がどうなのかと心配したが美味しかったと言っていただけてありがたい」この他にも県産雪若丸のおにぎりや県産の牛乳も配られ、訪れた人たちは、晴天の下、思い思いに山形の味を楽しんでいました。