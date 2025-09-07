和田アキ子、さんまと肩抱き2ショット 往復7時間で滞在1時間20分、古希祝いのフェス駆けつけ
歌手・タレントの和田アキ子（75）が7日、自身のインスタグラムを更新。明石家さんまとの2ショットを公開した。
【写真】うれしそうな2人の表情！和田アキ子＆さんま2ショット
投稿で「TBS『アッコにおまかせ！』終わって、新幹線飛び乗って、さんまの古希のお祝いのフェスに行ってきました」と報告。「移動時間は往復、約7時間、滞在時間は1時間20分でした」と泣き笑いの絵文字を添え「でも、最高な1日でした」「今から東京帰ります」と締めくくった。
この日和田は、TBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：45）に生出演した後、大阪に移動。夕方ごろに関西万博（大阪・夢洲）での野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』に出演。「笑って許して」「あの鐘を鳴らすのはあなた」と、MISIAとともに「もう一度ふたりで歌いたい」を披露した。
