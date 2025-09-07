明石家さんま＆吉村洋文知事、万博の夜にサプライズ登場で騒然 知事はカラオケ熱唱「やっぱ好きやねん」「大阪ー！」
お笑い芸人・明石家さんま、大阪府の吉村洋文知事が7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）の「よしもと waraii myraii館」にサプライズ出演し、騒然となった。
【写真】明石家さんま、吉村洋文知事ら万博よしもと館に登場…騒然の様子
この日、「大阪ウィーク〜秋〜」のプログラム野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』を開催。さんまをはじめとした豪華出演者が笑いと音楽のフェスを繰り広げた。
その後、さんまはよしもと館のステージに再登場。夜の人気プログラム「カラオケ盆踊り」が盛りあがる中、突然のビッグゲストに大歓声があがり、他のパビリオン関係者も思わず駆けよる事態となった。
さんまは「お前ら、これ毎日やってんのか！大変やな、お疲れさまです」と後輩をねぎらいながら、万博来場者の前でボケ倒し。ジミー大西、、岡村隆史（ナインティナイン）、次長課長、EXITらの姿もあった。
さらに、吉村知事が飛び入り参加。吉村知事はカラオケでやしきたかじんさんの「やっぱ好きやねん」を熱唱。さんまらが見守る中、「大阪ー！」の叫び声とともに大熱狂となった。
