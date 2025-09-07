ランコム新化粧水誕生！@cosme TOKYOポップアップで体験を
世界中で愛されるランコムが、新たなスキンケア時代を切り開く「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」をお披露目。2025年9月17日(水)から23日(火)まで、@cosme TOKYO 1階ポップアップストアで特別イベントを開催します。会場では超音波ブースターケアや未来の肌状態をチェックできるスキンスクリーン、さらに限定キットやゲーム特典も用意しているので、お楽しみに！
新シールド化粧水を先行体験
「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」は、28年の研究成果を凝縮した美容化粧水。ヒアルロン酸を超える³整肌成分βグルカン⁴や3大美容成分⁵を配合し、1日中⁶うるおいのシールドで肌を守ります。
価格は150mL 9,900円（税込）。ポップアップ会場ではハンドデモサービスで“2秒間うるおいシールド体験”を楽しめます。
*³ 自社で使用している高分子ヒアルロン酸Naとの比較（保水効果）
*⁴ カルボキシメチル-β-グルカンNa（整肌成分）
*⁵ ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール、アデノシン（すべて整肌成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）
*⁶ ランコム調べ。個人差があります。
美の回復を叶える体験サービス
会場では「ジェニフィック アルティメ セラム」を使った超音波ブースターケアや、肌状態を可視化するスキンスクリーンを実施。最新のビューティーテックで、自分の肌に合わせたケアを体感できます。
事前予約制で確実に参加できるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
限定特典やキットも登場
ジェニフィックトライアル セット
アットコスメトーキョー限定 ジェニフィックキット
イベント限定で、2,200円（税込）のトライアルセットや、9,900円（税込）以上の購入で手に入るアットコスメ限定ジェニフィックキットが登場。
イベントご来場特典
ゲーム特典
さらに、LINE登録で「ジェニフィック アルティメ セラム」のサンプルプレゼント、ゲーム成功者には新ローションのミニボトルが当たる特典も♪
新時代のスキンケアを一足先に体感して
ランコムが誇る回復科学が詰まった「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」。その効果を先行体験できるポップアップイベントは、美容好きにとって見逃せないチャンスです。
限定キットや体験サービス、ゲーム特典など、肌も心もワクワクする仕掛けが盛りだくさん♡ 秋の新しい美容習慣を探しに、@cosme TOKYOへ足を運んでみてください。