「けしからんIcup」のキャッチフレーズで知られるグラビアアイドルの新穂純麗（にいぼ・すみれ）さんの1stDVD「けしからんicupは僕のモノ」（スパイスビジュアル）がリリースされました。



【写真】過激な衣装で新穂純麗さんが迫ってきます

純麗さんは姉・貴城（きしろ）さんと共に10年以上のアイドルキャリアを誇り、近年はB88・W63・H92の極上ボディを活かしたグラビア活動にも力を入れています。2024年は姉妹揃ってのデジタル写真集「はじめまして、新穂姉妹です」を発売し、レビュー欄には「見応え抜群」「最強の姉妹」などと絶賛の声が並んだ。



初のDVDにしてソロ作品となる今回は、沖縄でのロケを敢行。タイトルに「僕のモノ」とあるように、純麗さんとのデート旅行がコンセプトになっており、むちむちIカップボディを独り占めした気分を味わえる。超極小ビキニを含む、数々の過激衣装で迫り来る様子はまさに「けしからん」の一言です。



9月15日にはDVDのリリースイベントも開催される。参加者には直筆サインや水着個人撮影タイムなどの各種特典が用意されている。



■新穂純麗さんコメント

純麗さんは「この度、新穂純麗1stDVD［けしからんicupは僕のモノ］を発売させていただくことになりました！わーい

私なりの見どころは「初々しさ×彼女感×けしからんIカップ」が融合したリアル感！今回がDVD初挑戦ということもあり、すべてが初めてでとても緊張しましたが、観てくれるあなたを全力で楽しませられるように頑張りました。作品を観ている間の時間は、まるで“キミだけのもの”のように感じてもらえるはずです

衣装はどれも素敵で迷ってしまうのですが、中でも一番のお気に入りはラストシーンで着た淡い水色の下着。アイドルらしい可愛さがギュッと詰まっていて、きっと皆さんにも気に入っていただけると思います。ぜひ最後まで楽しんでくださいね

撮影は2泊3日の沖縄ロケ。たまたまその期間だけ少し肌寒く、震える場面もありましたが、代謝が良すぎて途中からは汗ばんでしまうほど（笑）。緊張しいな性格もあって時間がかかってしまうこともありましたが、スタッフの皆さんが優しく励ましてくださり、恋人目線でカメラの先にいる“あなた”を思い浮かべながら撮影することができました。とても楽しい時間で、沖縄料理も本当に美味しかったです♪