【モヤッ！SNSの離婚報告】ネットで知った「ママ友の離婚報告」にポカン…＜第4話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？　直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。

第4話　ご報告！？



【編集部コメント】

ユキノさんがミサさんのSNSで目にしたのは「離婚のご報告」でした。よく有名な芸能人やインフルエンサーが、応援してくれているファンに向けてこういったプライベートの報告をすることがありますよね。個人的なことを大衆に向けて謝罪しないといけないなんて、有名人ともなるといろいろ大変なのだな……と思いますが……。ん？　あれ？　ミサさんって……有名なインフルエンサーなんでしたっけ？　でもこんな文面を流すということは、それ相応の数のフォロワーがいるってことですよね？

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子