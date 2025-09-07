【モヤッ！SNSの離婚報告】ネットで知った「ママ友の離婚報告」にポカン…＜第4話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第4話 ご報告！？
【編集部コメント】
ユキノさんがミサさんのSNSで目にしたのは「離婚のご報告」でした。よく有名な芸能人やインフルエンサーが、応援してくれているファンに向けてこういったプライベートの報告をすることがありますよね。個人的なことを大衆に向けて謝罪しないといけないなんて、有名人ともなるといろいろ大変なのだな……と思いますが……。ん？ あれ？ ミサさんって……有名なインフルエンサーなんでしたっけ？ でもこんな文面を流すということは、それ相応の数のフォロワーがいるってことですよね？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
