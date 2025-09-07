¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¤¬¥×¥í½é¤Î4ÈÖ¤Ç½é°ÂÂÇ¡õÂÇÅÀ¡¡½ÐÎÝÎ¨¤âºÆ¤Ó¸þ¾å
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê7Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥×¥í½é¤Î4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à1°ÂÂÇ2»Íµå¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤Ç³ÚÅ·ÀèÈ¯¤ÎÆ£°æÀ»¤«¤éº£µ¨8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¡¢ÄÌ»»440»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬¤ÎÁ°¡¢¥Ü¡¼¥É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸«¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢4ÈÖ¤¸¤ã¤ó¡×¤Èà¥Í¥¿¥Ð¥ìá¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£ÌøÄ®¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É²¿²ó¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ÊËÜÅö¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡Ë¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹â¹»¤äÂç³Ø»þÂå¤â4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½é²ó¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤½¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢2ÂÇÀÊ°Ê¹ß¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó1»àÆóÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¡¢3ÈÖ¼êÎëÌÚæÆÅ·¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Å¬»þÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç1°ÂÂÇ2»Íµå¡£¤³¤³3»î¹ç¤Ç¸«¤Æ¤â9½ÐÎÝ¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨3³ä8Ê¬9ÎÒ¤ÈºÆ¤ÓÂÇ·â¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤À¤±¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È¡Ê½ÐÎÝÎ¨¤Î¡Ë¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Æ¡¢4³ä¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë1¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁ´ÂÇ½ç¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç16¿Í¤ª¤ê¡¢ÌøÄ®¤Ï»Ä¤ê¡Ö9ÈÖ¡×¤Î¤ß¤È¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÌøÄ®¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤½¤³¡Ê9ÈÖ¡Ë¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£À®ÀÓ¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈàÉÔÃ£À®á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë