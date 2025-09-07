¡Ö3Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¡Ä°ÛÊÑ¤Ç¤¹¡×à3Ç¯Á°¤ËÆóµÜÏÂÌé¤ÎÌ¼Ìòá¤ÇÃíÌÜ¡¡ÃíÌÜ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¡×
¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä!!!!¡×¥á¥¤¥¯¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê»Ñ¤Ë¡Ä
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBSŽ¤2022Ç¯)¤ÇÇÐÍ¥Ž¥ÆóµÜÏÂÌé¤ÎÌ¼Ìò¤ÇÃíÌÜ¡Ä¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¡¢»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×(Æ±)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÅçÈþÍ¥(15)¡£ÆóµÜ¤Î¼þ¤ê¤Çµ¯¤³¤ëà8¤Ä¤Î°ÛÊÑá¥É¥Ã¥¥ê¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÅç¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¸«¤¿¤è¡¼¡ªÆóµÜ¤¯¤ó¤¬¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£ÆóµÜ¥Ñ¥Ñ¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä!!!!¡×¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤(¾Ð)¡×¡Ö3Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê½÷¤Î»Ò¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê°ÛÊÑ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÁÊü¼ÍÀþ²Ê¤Î¿ÇÃÇ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢22Ç¯¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(TBS)¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¼Ž¥ÌÄÂôÍ§²ÌÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤âNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×(24Ç¯9·î¡Á25Ç¯3·î)¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£