持続可能な地域づくりの取り組みを推進しようとＪＲ東日本と群馬県内の観光協会や宿泊施設などの事業者が一堂に集まる会合が高崎市内で開かれました。

ＪＲ東日本グループは、地方創生の取り組みを進めようと２０２２年に県内の観光協会や宿泊施設などで構成する「ＪＲ東日本地域ネットワーク群馬」を発足しました。現在１２０の事業者で構成されていて、３日に初めて開かれた会合には約６０人が参加しました。

ＪＲ東日本高崎支社の樋口達夫支社長は、「地域に根差した新たな築きや連携が生まれ今後のさらなる交流につなげていきたい」とあいさつしました。

会合では、ＪＲ東日本グループが進める地方創生の取り組みが紹介されました。このうち、観光ＰＲの事例では高崎駅で開催中の県と連携したイベント「ぐんまちゃん高崎駅ジャック」が紹介されました。県内外から多くの観光客を呼び込もうと駅の至る所に装飾を施したほか、首都圏の約４５０の駅にもデジタルサイネージやポスターを掲げました。

また、地域づくりを進める優れた団体として安中市観光機構の鉄道文化遺産を活用した「碓氷峠廃線ウォーク」についても紹介され参加者は今後の取り組みに生かそうと熱心に耳を傾けていました。