小泉進次郎農水相（資料写真）

自民党の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は７日、神奈川新聞の取材に石破茂首相（党総裁）、菅義偉副総裁（元首相、衆院２区）との６日深夜の３者会談の内実を明らかにした。小泉、菅両氏は総裁選前倒しの意思確認を前に「党の分断を避けるべきだ」と強調。首相は進退に言及することはなかったが「党を割るようなことはしない」と明言したという。

小泉氏は４年前、菅内閣で環境相を務めている。新型コロナウイルス感染拡大対策と総裁選再出馬の両立に悩む菅氏の相談相手として連日官邸に通った。

今回の３者会談は、小泉氏が「当日に自分から総理に提案して実現した」。コロナ対策を優先して総裁選出馬を見送った経験を持つ菅氏に対し「石破総理へ何らかのアドバイスができるのではないか」、首相には「４年前に苦労した菅さんとじっくり話をしてみてはどうか」とそれぞれ提案。承諾した両者から会談への同席を求められたという。

会談で小泉氏は「このまま８日午前１０時（総裁選前倒し届け出の開始時間）を迎えてはいけない」と強調。菅氏も「総裁の責任として党分断は避けるべきだ」と強調し「あとは小泉さんと話してほしい」と中座したという。

石破首相の辞任については、「本当にご苦労さまでしたとの一言に尽きる。トップの辞任に身近に接するのはつらい」と説明。今後は次期総裁選の候補として浮上する可能性も高いが、「農相としての課題は山ほどある。それらを地道に解決していかなければ未来は見えてこない」と述べるにとどめた。