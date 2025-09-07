卵・パン粉不要！肉汁たっぷり「ジューシーハンバーグ」のお手軽献立

肉汁ジュワッのハンバーグが卵とパン粉不要で簡単

あまりたくさんの材料を使いたくないけれど手の込んだ料理が作りたい、と思ったことありませんか？そんなときにおすすめなのが、パン粉いらずのハンバーグです。なんとパン粉だけでなく卵も不要。3〜4人分のハンバーグが合いびき肉と玉ねぎ1個で作れるんです！今回は、このハンバーグをメインにしたお手軽献立をご紹介します。

食材2品でジューシーハンバーグ

玉ねぎをみじん切りにしてしっかり炒め、合いびき肉と混ぜて成形して焼けばでき上がり！シンプルな工程で作りやすいです。玉ねぎをしっかり炒めておくことがおいしく作るポイントです。

卵もパン粉も使わないハンバーグ

マッシュポテトもレンジで

副菜のマッシュポテトは電子レンジで簡単に作れます。ハンバーグを焼きながら同時調理も可能ですね。グリーンサラダもサクッと作りましょう。

レンジでマッシュポテト

グリーンサラダ

ジューシーなハンバーグは一度食べたらやみつきになりそうですね。パン粉を常備していないという方は、この作り方を試してみる価値あり。ぜひ今夜の献立にご活用ください。