お笑いタレントの明石家さんまが７日、大阪・関西万博会場内ＥＸＰＯアリーナ「Ｍａｔｓｕｒｉ」で、歌とお笑いフェス「さんまＰＥＡＣＥＦＵＬ ＰＡＲＫ ２０２５＠大阪・関西万博」に登場した。

オープニングでは「世界の国からこんにちは」にのって、ジミー大西、岡村隆史、ＥＸＩＴがさんまと一緒にフロートカーで登場。「阪神マジック１。まだ結果は出ておりません」と言いながら集まった約１万１千人に手を振って応じた。開会宣言では、大阪府の吉村洋文知事が登場。日本維新の会が参院選選挙で敗れたことを自虐的に話し、さんまから「イソジンのころからや。コロナはイソジンで治らへん！」と厳しくツッコまれ、吉村知事は苦笑いで開会を宣言した。吉村知事は横山英幸大阪市長とともに、コントや歌コーナーにも参加した。

さんまと交流のあるＭＩＳＩＡ、浅田美代子、ビビアン・スー、和田アキ子、Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ、Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂらが総出演。さんまは浅田と浴衣姿で「浪速恋しぐれ」をデュエットも、浅田の歌い出しミスや、大阪弁のセリフ間違いで何度もやり直しをする姿で笑わせた。

和田アキ子は東京でのＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（前１１時４５分）の生放送を終えて万博に駆けつけた。白いドレス風衣装で「笑って許して」を熱唱するとどよめきが起き「さんまの古希のお祝いで呼んでもらいました。往復７時間かけて滞在時間１時間ちょっと。でもこんな形で万博に来られてうれしい」と笑顔で話した。「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌唱後、トークで登場したさんまは「感謝しかない」と感激した。

フィナーレは「笑顔のまんま」を全員で合唱。さんまは「今日は本当に暑い中、ありがとうございました。この機会を与えていただいてありがとうございました。こちらは満足です」と感謝し、「さんまＤＥサンバ」では再びフロートカーで会場に詰めかけたファンにアメを投げながら、手を振って大団円を迎えた。